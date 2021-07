D-Street se termine en rouge pour la troisième journée consécutive ; Nifty détient un support de 15 600, les taureaux feront-ils un retour?

S&P BSE Sensex a récupéré certaines pertes intrajournalières mais a clôturé en baisse de 0,68% à 52 198, tandis que l’indice NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 0,76% à 15 632. (Photo : REUTERS)

Les ours continuent de contrôler les indices de référence, forçant Sensex et Nifty à baisser pour la troisième journée consécutive dans un contexte de vente massive sur le marché mondial. S&P BSE Sensex a récupéré certaines pertes intrajournalières mais a clôturé en baisse de 0,68% à 52 198, tandis que l’indice NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 0,76% à 15 632. Neuf des trente constituants de Sensex ont fermé dans le vert tandis que d’autres étaient profondément dans le rouge. Asian Paints a bondi de 6% pour clôturer en tant que premier gagnant de Sensex, suivi par Ultratech Cement, Bajaj Auto, HUL, Nestlé India, Maruti, TCS, Infosys et Bajaj Finserv. IndusInd Bank a chuté de 3,32%, suivie de Tata Steel, NTPC et Bharti Airtel. Bank Nifty a perdu 1,89% tandis que les indices midcap et smallcap ont chuté de plus de 1,5% chacun.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Les marchés indiens ont chuté pour la troisième session consécutive le 20 juillet. Des pluies de mousson inégales en Inde et des résultats d’entreprise en demi-teinte au premier trimestre de l’exercice 22 ont suscité de nouvelles inquiétudes concernant la croissance économique et la valorisation du marché. Les actions européennes ont cependant augmenté mardi, établissant une reprise partielle après la pire séance de l’année au milieu des inquiétudes concernant la pandémie persistante de COVID-19. Nifty pourrait rester dans la bande 15520-15690 pour les 1-2 prochaines sessions. Après la chute de trois jours, un petit rebond est probable qui pourrait ne pas durer longtemps. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés ont pu clôturer au-dessus du support des 15600, ce qui est encourageant pour le moment. La tendance à court terme est menacée si nous cassons ce niveau en clôture. Si un renversement de tendance se produit à partir de la conjoncture actuelle, le Nifty peut évoluer jusqu’à 16000-16100. Il vaut mieux attendre qu’une direction claire se dégage, car le rapport risque/rendement actuel est biaisé en faveur du risque. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Les ours ont dominé D-street à la suite de ventes nocturnes sur les marchés mondiaux en raison de la propagation de la variante Delta hautement contagieuse et de la chute des données de croissance économique. La chute brutale du prix du brut et des rendements obligataires américains a reflété l’inquiétude croissante concernant la chute de la croissance future. La vulnérabilité liée aux valorisations des primes, la prochaine réunion du FOMC et les ventes par les investisseurs étrangers ont exposé le marché indien. Cependant, les marchés occidentaux ont tenté de se remettre de la liquidation, ce qui a réconforté le marché intérieur entre les deux, mais les ventes se sont poursuivies. »

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Choice Broking –

« Sur le plan technique, l’indice Nifty 50 a chuté de plus de 2% au cours des deux derniers jours et a également clôturé un jour en dessous de l’ancien Doji Candlestick. Un indicateur de dynamique RSI et stochastique a montré un croisement négatif. Cependant, l’indice a pris un bon support à 50 jours SMA et s’est retiré de là, ce qui indique une certaine reprise pour la session à venir. À l’heure actuelle, le chouette a un support à 15 500 niveaux tandis que la résistance atteint 15830 niveaux. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“Une autre session négative avec l’indice a clôturé une journée à 15632 avec une perte de près de 1% et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier pour la deuxième session consécutive. Les deux dernières sessions ont effacé tous les gains de la semaine dernière et l’indice a invalidé la structure en triangle ascendant, seul signe positif est que l’indice a réussi à se maintenir au-dessus de la zone 15600, ce qui laisse entendre que si les niveaux actuels sont maintenus, nous pourrions assister à un certain recul dans la session à venir vers zone d’obstacle immédiate de la zone 15700-15770 et les supports sont toujours placés à des niveaux impairs 15600-15530.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, Titres ThincRedBlu –

« Nifty a décliné le 2e jour consécutif aujourd’hui. Il a terminé négatif d’environ 125 points. Nifty a également cassé son important support de 15600 sur une base intrajournalière et a réussi à clôturer légèrement au-dessus de 15625. Maintenant, une nouvelle chute en dessous de 15600 peut mener à des niveaux de 15400. Les traders sont invités à être prudents dans leurs positions longues et un stop loss serré doit être maintenu pour protéger le capital. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.