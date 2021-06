D12 publie une édition étendue de son premier album ‘Devil’s Night’

D12 a réédité une vaste édition de luxe de son premier album phare, Devil’s Night. La nouvelle version du disque est sortie pour célébrer le 20e anniversaire du disque, sorti le 19 juin 2001.

Le LP de l’équipe de rap de Detroit a fait ses débuts au n ° 1 aux États-Unis et au n ° 2 du palmarès britannique, atteignant également le sommet des palmarès canadiens. Devil’s Night a vendu quatre millions d’albums dans le monde et deux millions aux États-Unis. Le projet a été initialement publié sous Dossiers louches et Interscope Records. C’était aussi le premier album à sortir sur Shady Records, bien que le label soit actif depuis 1999.

L’album a été produit par Eminem, qui venait de sortir son troisième album studio à grand succès, Les Marshall Mathers LP, un an plus tôt.

Le titre de l’album vient de la tradition Devil’s Night, reconnue à Detroit et dans ses environs, dans laquelle des maisons abandonnées sont incendiées. Cette pratique était si populaire à Detroit qu’elle a été décrite dans le film 8 Mile. Le groupe a enregistré Devil’s Night à la mémoire de Bugz, membre de D12, qui a été tué en mai 1999 quelques heures avant un concert.

L’album a produit trois singles : “Ain’t Nuttin’ But Music”, “Fight Music” et “Purple Pills”, qui ont atteint la première place du palmarès US Rap Songs (Billboard). L’édition étendue comprend neuf titres bonus, dont “Freestyle”, qui n’est sorti qu’au Royaume-Uni sur un 12″ et un maxi CD.

Liste des morceaux de l’édition étendue de D12 Devil’s Night :

Une autre annonce d’intérêt public

La merde peut arriver

Pistolet Pistolet

Bizarre (Sketch)

esprit méchant

Ce n’est pas de la foutaise mais de la musique

américain psychopathe

C’est comme ça (Skit)

C’est comme ça…

Pilules violettes

Musique de combat

Instigateur

proxénète comme moi

Souffle mon buzz

Obie Trice (Sketch)

La nuit du diable

Steve Berman (Sketch)

Révélation

Filles

Style libre

Les mots sont des armes

Ces médicaments

Merde sur toi

Merde sur toi (A Capella)

Merde sur toi (Instrumental)

Pilules Violettes (Instrumentales)

Musique de combat (instrumentale)

Blow My Buzz (Instrumental)