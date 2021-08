DA accepte de ne pas partager d’images de Bianca Devins ayant des relations sexuelles ⋆ 10z viral

Un procureur du nord de l’État de New York a accepté de ne pas partager d’images d’une adolescente victime d’un meurtre qui montrent la victime “en train d’être assassinée, en train d’avoir des relations sexuelles, nue ou en état de déshabillage”. C’est selon un décret de consentement entré jeudi et signé par un juge du tribunal fédéral de district.

L’accord est venu d’une poursuite intentée par la succession de la victime Bianca Devins. Devins et Brandon Clark est retourné dans la région d’Utica, dans l’État de New York, après avoir assisté à un concert dans le nord de l’État le 14 juillet 2019. Clark se serait enregistré en train d’avoir des relations sexuelles avec Devins puis de l’assassiner. Il a ensuite partagé au moins certaines des images en ligne. Clark a plaidé coupable, puis a tenté en vain de retirer ce plaidoyer. Un juge ne le permettrait pas. Clark purge actuellement une peine de prison.

La preuve graphique dans l’affaire est restée dans les dossiers du comté d’Oneida, procureur du district de New York Scott McNamara.

Selon la famille Devins, le bureau de McNamara a commencé à fournir des copies du dossier de preuves aux équipes de tournage de documentaires conformément aux demandes de la loi sur la liberté d’information (FOIL) de l’État de New York. Dans un procès contre McNamara, le bureau du procureur de district, le comté d’Oneida et d’autres accusés, la famille Devins a décrit la situation comme impliquant la “diffusion inadmissible de tabac à priser et de pornographie enfantine d’une victime de meurtre de 17 ans”.

« A l’horreur de Kimberly Devins, la mère de Bianca, deux groupes de documentaristes l’ont informée que le bureau du procureur de district leur avait donné les vidéos de sexe et de meurtre », a poursuivi le procès. La succession Devins a exigé des dommages-intérêts compensatoires, des dommages-intérêts punitifs et des dommages-intérêts réels ou liquidés de 150 000 $ par image diffusée.

Le procès sous-jacent reste en cours, mais le décret de consentement déposé jeudi indique qu’aucune image supplémentaire ne sera partagée par le bureau du procureur dans un avenir prévisible.

Le décret — qui porte la signature du juge Glenn T. Suddaby, une George W. Bush nommé au district nord de New York – est survenu après un accord du 19 juillet entre la famille Devins et le bureau du procureur. Cela évite au juge d’avoir à décider si une ordonnance d’interdiction temporaire ou une injonction préliminaire sont nécessaires pour forcer le bureau du procureur à cesser de partager le matériel.

Le décret de consentement indique qu’il « lie les accusés du comté d’Oneida, le procureur du comté d’Oneida, Scott McNamara » et « les employés, agents et entrepreneurs du comté d’Oneida ».

“Les accusés sont interdits de diffuser du contenu vidéo, y compris des captures d’écran, représentant Bianca Devins en train d’être assassinée, ayant des relations sexuelles, nues ou en état de déshabillage”, poursuit-il. « Les accusés sont interdits de diffuser le contenu du téléphone portable de Bianca Devins saisi sur la scène du crime et le contenu obtenu à partir de mandats et de citations à comparaître sur ses comptes de médias sociaux. »

Une exception existe pour les documents demandés par Brandon Clark ou ses avocats – vraisemblablement pour un appel. Il oblige également les parties à tenter de récupérer toutes les images qui auraient pu être diffusées jusqu’à présent.

« Les parties doivent travailler en coopération et de bonne foi avec les destinataires du contenu décrivant Bianca Devins décrit ci-dessus. . . encourager la dépossession responsable du contenu par les destinataires tout en reconnaissant également l’obligation de ne pas détruire les éléments de preuve dans le cas présent.

Le décret de consentement stipule qu’il deviendra « nul et non avenu » soit lorsque l’affaire sera réglée, soit 30 jours après la conclusion de tout appel – en supposant que l’affaire soit jugée.

Le procès civil sous-jacent oppose la loi de l’État de New York, qui définit un mineur à des fins de pornographie juvénile comme une personne de moins de 17 ans, aux lois fédérales sur la pornographie juvénile, qui définissent un mineur comme une personne de moins de 18 ans. Devins avait 17 ans lorsqu’elle est décédée. . Elle était donc protégée par les lois fédérales sur la pornographie enfantine mais pas par les lois étatiques sur la pornographie enfantine.

L’interaction entre ces diverses lois sur la pornographie et la loi de New York sur la liberté d’information est au centre de l’affaire. La famille Devins a accusé les accusés d’avoir violé les lois fédérales sur la pornographie juvénile en distribuant prétendument les images conformément à la loi sur la liberté d’information de New York.

Le juge Suddaby s’est concentré sur la question en demandant aux parties de répondre à la question de savoir si la loi fédérale prévaut sur la loi sur la pornographie enfantine de l’État de New York – et a ainsi ouvert la porte aux parties pour explorer les ramifications ultérieures de FOIL d’une telle préemption. Mais les avocats chargés de l’affaire des accusés ont jusqu’à présent abordé cette question d’ensemble dans un mémorandum de loi réactif daté du 13 août.

“[T]Le comté refuse d’informer la question car il ne semble pas qu’il y ait un problème de préemption entre les lois de l’État et fédérales », lit-on dans le mémorandum en opposition directe à la demande du juge.

Les défendeurs ont fait valoir en général que la demanderesse (techniquement, la succession Bianca Devins) n’a pas qualité pour intenter une action parce que Devins a perdu ses droits à la vie privée à sa mort. Et ils soutiennent que les successions ne peuvent pas faire valoir des réclamations pour des blessures survenues après le décès de la personne décédée (ici, Devins elle-même).

Les accusés ont également désigné le meurtrier condamné comme le véritable coupable de la détresse de la famille Devins.

“La plainte du plaignant énonce déjà des faits indiquant que l’auteur sous-jacent, Brandon Clark (la personne qui a créé les vidéos de sexe et de meurtre, et peut-être les photographies), a déjà diffusé ces documents sur Internet juste après avoir assassiné le défunt le 11 janvier. 2019 », précise le mémorandum de loi du 13 août. « Ainsi, ces matériaux sont déjà disponibles sur Internet depuis plus de deux ans et demi. »

Les défendeurs ont également déclaré que la famille Devins disposait d’autres voies de recours qui étaient jusqu’à présent inexplorées.

« Le demandeur aurait pu déposer auprès du sous-jacent [state] Cour une requête, conformément au 22 NYCRR § 216.1 (ou à une loi analogue), pour sceller ces dossiers de la divulgation », poursuit le mémorandum du 13 août.

McNamara a annoncé fin juin qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat de procureur de district. C’est selon les rapports de WKTV, filiale d’Utica NBC, et du journal Observer-Dispatch. Il est en poste depuis 2007.

La famille Devins et un membre du Congrès local se sont battus après le meurtre de Bianca pour une législation conçue pour inciter les plateformes en ligne à limiter le partage de “contenu violent et sanglant”. Cette loi a stagné au niveau fédéral.

Lire le décret de consentement ci-dessous :

Lisez le mémorandum de loi du 13 août ci-dessous :

La couverture étendue et précédente de Law&Crime sur le procès et la réponse initiale des défendeurs sont ici et ici, respectivement.

[Image of Bianca Devins via the Devins family; image of McNamara via YouTube screengrab.]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]