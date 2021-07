DA augmenté à 28% contre 17%, coût fiscal supplémentaire vu à Rs 25,800 crore en FY22

Le DA/DR révisé sera payé prospectivement à partir du 1er juillet 2021, c’est-à-dire pendant neuf mois au cours de l’exercice 22. Le DA/DR révisé bénéficiera à 48,34 employés du gouvernement du syndicat lakh et à 65,26 retraités lakh.

Mercredi, le cabinet de l’Union a augmenté les allocations de cherté (DA) et l’allégement de cherté (DR) pour les employés du gouvernement et les retraités de 11 points de pourcentage à 28% du salaire/pension de base, ce qui coûtera au Trésor public environ 25 800 crore de Rs pour juillet-mars période de FY22.

L’impact combiné sur l’échiquier en raison de DA et DR serait de Rs 34 400 crore par an, a déclaré le ministre de l’Information et de la radiodiffusion de l’Union, Anurag Thakur. Le DA/DR révisé sera payé prospectivement à partir du 1er juillet 2021, c’est-à-dire pendant neuf mois au cours de l’exercice 22. Le DA/DR révisé bénéficiera à 48,34 employés du gouvernement du syndicat lakh et à 65,26 retraités lakh.

Compte tenu de la situation inédite survenue en raison de la pandémie de Covid-19, trois versements supplémentaires de DA et DR dus à compter du 1er janvier 2020, du 1er juillet 2020 et du 1er janvier 2021, avaient été gelés. Ainsi, l’augmentation reflète les trois versements supplémentaires qui ont été gelés. Le taux de DA/DR pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 resterait à 17 %, ce qui signifie qu’aucun arriéré n’est dû en raison du rétablissement des taux de DA/DR gelés. Avant la saison des festivals en novembre, le gouvernement annoncera une autre hausse DA/DR qui est prévue à partir du 1er juillet 2021.

La décision de renforcer le DA/DR donnera un coup de fouet à la consommation pour l’économie. Les États, qui suivent conventionnellement le modèle du gouvernement de l’Union sur DA / DR, devraient également dépenser environ 52 000 crores de roupies entre eux au cours de l’exercice actuel entre juillet et mars de l’exercice 22.

Pour réduire le stress budgétaire après l’épidémie de Covid-19, les augmentations des DA pour le personnel de l’administration centrale et des DR pour les retraités, comme recommandé par la 7e Commission des salaires, ont été gelées pour la période comprise entre janvier 2020 et juin 2021. En conséquence, le Centre a été estimé à économiser 25 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Les États devaient économiser 55 000 crores de Rs entre eux au cours de l’exercice 21, portant les économies totales pour le budget du gouvernement général au cours de l’exercice 21 à 80 000 crore de Rs considérables.

Une autre économie de Rs 40 000 crore était attendue pour le Centre et les États en avril-juin FY22 (y compris les cotisations de mars payées en avril).