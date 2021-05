DA convoque un grand jury censé peser les preuves de Trump ⋆ .

Le procureur du district de Manhattan a convoqué un grand jury qui devrait peser toute preuve pénale contre l’ancien président Trump, la Trump Organization et les hauts dirigeants de son entreprise et décider s’il y a lieu de publier des actes d’accusation, selon le Washington Post.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Cy Vance Jr., aurait enquêté sur un éventail d’inconduite financière potentielle, y compris la fraude criminelle.

La nouvelle du grand jury est le dernier signe d’un rythme d’enquête accéléré pour l’enquête de Vance, qui se déroule parallèlement à une enquête chevauchante du procureur général de New York. Leurs bureaux coordonnent maintenant leurs efforts.

Le grand jury devrait entendre plusieurs affaires juridiques en plus des preuves potentielles d’une activité financière douteuse liée à l’ancien président et à l’organisation Trump, selon The Post, qui a déclaré que le panel se réunirait trois jours par semaine pendant six mois.

Parmi les millions de pages de documents en preuve, il y a huit ans de déclarations de revenus de Trump, que le bureau de Vance a obtenues en février après une longue bataille juridique.

Une théorie est que la société a gonflé la valeur des actifs pour obtenir des conditions plus favorables pour les prêts bancaires, les assurances et les allégements fiscaux et a dégonflé la valeur pour réduire le montant dû en taxes foncières.

Les enquêteurs examinent également une éventuelle fraude fiscale liée à Seven Springs, une propriété new-yorkaise du portefeuille de la Trump Organization, ainsi que des paiements à Stormy Daniels, une star de cinéma pour adultes qui dit avoir eu une liaison avec Trump, ce qu’il nie.

Les procureurs se pencheraient également sur la question de savoir si l’entreprise de Trump offrait des avantages aux employés au lieu de salaires plus élevés afin de réduire la charge fiscale de l’entreprise.

Parmi les destinataires présumés figurent le directeur financier de longue date de Trump, Allen Weisselberg, et les membres de sa famille, qui auraient bénéficié d’un accès fortement réduit ou gratuit aux appartements appartenant à Trump à Manhattan.

Les procureurs auraient pour objectif de «retourner» Weisselberg, c’est-à-dire de gagner sa coopération en tant que témoin contre l’ancien président et sa société. En tant que haut dirigeant de Trump depuis quatre décennies, Weisselberg est considéré comme une source potentiellement clé d’informations pour les enquêteurs.

L’avocat de Weisselberg, Mary Mulligan du cabinet Friedman Kaplan Seiler & Adelman, a refusé de commenter.

Les grands jurys sont chargés d’examiner les preuves pour déterminer s’il existe une cause probable d’accuser formellement une personne ou une entité d’un crime. Ils peuvent également servir de puissants outils d’enquête pour les procureurs, avec le pouvoir de délivrer des assignations à comparaître pour des documents ou de contraindre à témoigner.

https://thehill.com/regulation/court-battles/555404-manhattan-da-convenes-grand-jury-expected-to-weigh-trump-evidence

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon!