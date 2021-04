Da Costa: la Formule E sera la blague de la semaine

La lutte pour la crédibilité de la Formule E a pris un coup hier après le ridicule Valencia ePrix alors que les voitures étaient à court d’énergie, d’autres se sont arrêtées sur la piste et un résultat qui a incité Antonio Felix da Costa à faire un coup à la FIA pour la gestion de la course.

Da Costa, qui pilote pour l’équipe chinoise DS Techeetah, qui a mené avec quelques tours à faire, lors d’une cinquième période de voiture de sécurité sur le Circuit Ricardo Tormo, a été accusé par le directeur de la FIA de Formule E Frédéric Bertrand d’aller trop vite et d’avoir forcé un deuxième tour par opposition à un.

Le résultat a été que les voitures ont tout simplement manqué d’énergie alors qu’elles rampaient vers la ligne d’arrivée avec une puissance considérablement réduite, ce qui a transformé la course en fiasco. Les équipes n’ont pas blâmé Da Costa pour la fin bizarre.

Je suis désolé mais je ne peux pas accepter cela. Si je vais encore plus lentement sous SC, combien d’équipes m’auraient protesté à la fin? Et aussi, si je vais plus lentement, ils auraient réduit plus d’énergie. Aujourd’hui, il n’appartenait qu’à la FIA de nous sauver tous. https://t.co/CDsiA0BCDN – Antonio Felix da Costa (@afelixdacosta) 24 avril 2021

Le champion en titre de Formule E a écrit sur Twitter: «Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter cela [from the FIA].

«Si je vais encore plus lentement sous [the safety car], combien d’équipes m’auraient protesté à la fin? Et aussi, si j’allais plus lentement, ils auraient réduit plus d’énergie. Aujourd’hui, il appartenait uniquement à la FIA de nous sauver tous. »

«En tant que fan de sport automobile, aujourd’hui a été un grand jour pour la Formule E car c’est la première course permanente sur circuit que nous faisons. Je suis sûr que nous avons attiré de nouveaux yeux, des personnes peu convaincues de nous regarder et de les regarder de plus près.

«Ce n’est pas le but de la Formule E. Ce n’est pas l’image que nous voulons faire passer. Nous serons la blague de la semaine, je suppose. Ce n’est pas une bonne journée pour nous. Je suis désolé pour les fans. “

«En tant que pilote, celui-ci fait très mal. Il n’y a pas grand-chose que nous aurions pu faire. Théoriquement, je suis exclu, je suis hors course car j’ai utilisé trop d’énergie de 0,1.

«En fin de compte, l’équipe et tout le monde sont blessés. Tout le monde est à terre. C’est douloureux. Vous ne pouvez pas y croire. Les ingénieurs sont là-bas et tristes.

Quant à l’appel de sa fosse à propos de la situation énergétique, Da Costa a expliqué: «J’ai reçu un appel pour la réduction d’énergie, mais quand ils m’ont appelé, je me suis dit ‘êtes-vous sûr?’

«Il semble mal que je n’arrive pas. Ils ont dit «Ouais». C’est ça. Je suis passé de tout bon et je gagnerai peut-être cette course à je ne rentrerai pas à la maison ce soir », a-t-il ajouté.