Da Costa remporte la course de Formule E à Monaco

09/05/2021 à 12:38 CEST

Le Portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), actuel champion, a réalisé son premier triomphe de cette saison du Championnat du Monde de Formule E en remportant l’ePrix de Monaco après avoir battu le Néo-Zélandais dans le dernier tour. Mitch Evans (Jaguar Racing), qui a terminé troisième.

Da Costa s’impose à Monaco devant le nouveau leader de la compétition, le Néerlandais Robin Frijns (Virgin Racing), deuxième à 2848 secondes et également dépassé à la fin Evans, troisième à 2 872. Le Portugais a scellé son sixième triomphe dans le concours dont il est le champion en titre.

Robin Frijns mène le général avec 62 points, cinq de plus que son compatriote et jusqu’à présent leader, Nyck de Vries (Mercedes-EQ), qui ce samedi n’a pas pu terminer la course; et huit de marge sur Evans. Da Costa se classe quatrième avec 52.

Le championnat du monde de Formule E reprend avec deux courses au Mexique (Puebla ePrix) les 19 et 20 juin.