DA demande au tribunal de reconsidérer la peine de 110 ans du chauffeur de camion

Un procureur de district du Colorado veut qu’un juge révise la peine de 110 ans du chauffeur de camion qui a tué 4 personnes dans un énorme accident d’autoroute … après des millions de personnes – dont Kim Kardashian — a signé une pétition s’opposant à la punition sévère.

Alexis Roi, DA pour le premier district judiciaire du Colorado, a déposé mardi la requête en vue d’une audience visant à réexaminer la peine. Elle a mentionné que c’était le « désir » à la fois des victimes vivantes et des familles de ceux qui sont morts dans l’accident.

En avril 2019, 26 ans Rogel Aguilera-Mederos conduisait un semi-camion à Lakewood, CO lorsque les freins sont sortis et il a percuté la circulation, tuant 4 personnes.

Il a été reconnu coupable de 27 accusations criminelles en octobre – et plus tôt ce mois-ci, il a été condamné à la peine minimale en vertu de la loi du Colorado… 110 ans.

Vous avez bien lu, c’est le minimum, car Aguilera-Mederos doit purger plusieurs peines — pour les 4 morts et 16 autres blessés — consécutivement et non concurremment.

Aguilera-Mederos dit que la tragédie était un terrible accident … et il a obtenu le soutien de millions de personnes dans une pétition – ce qui rend cette affaire très controversée. Kim est intervenu, publiant récemment un article sur le jeune homme de 26 ans et appelant le gouverneur du Colorado à « faire ce qu’il faut ».

Plus tôt ce mois-ci, Aguilera-Mederos a fait une déclaration émouvante … disant que « ma vie a été très difficile, triste, déprimante, terrible depuis le 25 avril 2019 ». Il a poursuivi: « Je sais que cela a été difficile et déchirant pour toutes les personnes impliquées. »

DA King souhaite qu’un juge du tribunal de district réexamine la peine et déclare qu’elle présentera les souhaits des victimes vivantes lors de l’audience, qui est prévue lundi.