DA Hike Date 2021: Hausse de l’allocation de bienveillance (7e commission de rémunération) pour les employés du gouvernement central: quand faut-il s’attendre cette année?

7e Commission de rémunération Matrice de rémunération Augmentation de l’allocation de chère Dernières nouvelles aujourd’hui 2021: Au milieu de la pandémie de Covid-19, la hausse prévue de l’AD pour les employés du gouvernement central serait encore retardée. Le Conseil national du JCM – Côté personnel a déclaré que le gouvernement central pourrait annoncer une augmentation de l’AD pour ses employés en juin 2021. On s’attend à ce que la prochaine augmentation de l’AD atteigne jusqu’à 4 pour cent du salaire de base des employés du gouvernement central.

L’annonce de la hausse de la DA par le gouvernement central est en attente depuis le 1er janvier 2021. Les rapports indiquent que la hausse prévue de la DA a été retardée d’environ un mois en raison de la deuxième vague en cours de la deuxième vague de Covid-19. Ainsi, la hausse de l’AD, qui devait être annoncée d’ici la fin avril ou dans la première quinzaine de mai, peut désormais être déclarée en juin.

Impact de la hausse de l’allocation de bienveillance sur la 7e matrice de rémunération du CPC

L’annonce de la hausse prévue de l’AD (à hauteur de 4 pour cent du salaire de base) n’aura pas beaucoup d’impact sur la matrice de rémunération de la 7e Commission des salaires (7e CPC) des employés du gouvernement central. En effet, le gouvernement central a déjà gelé les prestations DA et DR des employés du gouvernement central et des retraités jusqu’en juin 2021.

Le gouvernement central avait annoncé au début de cette année que les prestations DA et DR pour les employés et les retraités seraient rétablies à partir de juillet 2021. Cela signifie que, même si la hausse du DA prévue depuis le 1er janvier 2021 est annoncée maintenant, elle ne serait rétablie qu’à partir du 1er juillet , 2021.

Le gouvernement de l’Union avait informé la Chambre haute du Parlement dans une réponse écrite qu’au fur et à mesure que la décision de débloquer la future tranche de DA serait prise, les taux de DA en vigueur à partir du 01-01-2020, 01-07-2020 et 01-01-2021 serait rétabli de manière prospective. Anurag Thakur, ministre d’État au ministère des Finances a déclaré en mars 2021 que les trois taux précédents seront «rétablis de manière prospective et seront subsumés dans les taux cumulatifs révisés à compter du 01-07-2021.

