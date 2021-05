DA Hike Dernières nouvelles: Allocation de cherté variable révisée VDA, qu’est-ce que c’est et qui en bénéficiera? Expliqué

Image représentative

Dernières nouvelles de la randonnée d’allocation de bienveillance: Le gouvernement central a révisé le taux de l’allocation de bien-être variable (VDA) avec effet au 1er avril 2021. Au milieu de la deuxième vague de Covid-19 à travers le pays, la VDA révisée fournira un soulagement aux travailleurs engagés dans divers emplois réguliers dans le centre sphère. Il convient de noter que le VDA révisé n’est pas destiné aux employés réguliers du gouvernement central, pour lesquels la hausse de l’AD est en attente depuis janvier 2021 et devrait être annoncée en juin.

Qui bénéficiera du VDA révisé?

Le ministre du Travail et de l’Emploi, Santosh Gangwar, a déclaré dans un communiqué que le VDA révisé «bénéficiera à environ 1,50 crore de travailleurs engagés dans divers emplois programmés dans la sphère centrale à travers le pays. Cette hausse de la VDA soutiendra ces travailleurs, en particulier en cette période de pandémie actuelle. »

Le ministère du Travail et de l’Emploi a déclaré dans sa déclaration: «Les taux fixés pour l’emploi régulier dans la sphère centrale sont applicables aux établissements sous l’autorité du gouvernement central, de l’administration des chemins de fer, des mines, des champs pétrolifères, des grands ports ou de toute société établie par le gouvernement central. . Ces taux sont également applicables aux employés / travailleurs contractuels et occasionnels. »

Tarifs VDA révisés

Comment le VDA est-il révisé?

Selon le ministère du Travail et de l’Emploi, le VDA est révisé sur la base de l’indice moyen des prix à la consommation des travailleurs industriels (IPC-IW).

IPC-IW est un indice de prix compilé par le Bureau du travail. Pour la dernière révision du VDA, l’IPC-IW moyen pour les mois de juillet à décembre 2020 a été utilisé. La loi sur les salaires minima est appliquée dans la sphère centrale par les inspecteurs du commissaire en chef du travail (central).

La hausse de l’allocation de bienveillance pour les employés du gouvernement central a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. On s’attend maintenant à ce qu’une augmentation de l’AD de 4 pour cent du salaire de base des employés du gouvernement central puisse être annoncée le mois prochain (juin 2021).

