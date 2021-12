DA prévient qu’Alec Baldwin pourrait encore faire l’objet d’accusations criminelles après son interview télévisée

Publicité

L’acteur Alec Baldwin a déclaré qu’il ne croyait pas que des accusations seraient portées contre lui dans la mort par balle d’un directeur de la photographie sur le tournage de son film « Rust », mais le procureur de la République n’est pas nécessairement d’accord.

« Quelqu’un a mis une balle réelle dans une arme à feu, une balle qui n’était même pas censée se trouver sur la propriété », a déclaré l’acteur à l’animateur d’ABC News, George Stephanopoulos. « Quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi. »

«Je ne sais pas ce qui s’est passé sur ce plateau. Je ne sais pas comment cette balle est arrivée dans cette arme. Je ne sais pas », a-t-il déclaré. « Mais je suis tout à fait pour faire tout ce qui nous amènera à un endroit où cela est moins susceptible de se reproduire. »

Il a dit qu’il faisait confiance aux professionnels qu’il avait sur le plateau, alors qu’il les poussait sous le bus.

« En termes de maniement de l’arme, ce jour-là, j’ai fait exactement ce que j’ai fait tous les jours sur ce film », a déclaré le joueur de 63 ans. « La responsabilité de l’acteur est de faire ce que l’armurier lui dit de faire. »

« Quand cette personne qui était chargée de ce travail m’a remis l’arme, je lui ai fait confiance », a-t-il déclaré. « Et je n’ai jamais eu de problème, jamais. »

Mais ensuite, il a fait une déclaration qui a ébouriffé les plumes de certains membres des forces de l’ordre qui travaillent sur l’affaire.

« Des personnes qui sont au courant, même à l’intérieur de l’État, m’ont dit qu’il est hautement improbable que je sois inculpé de quoi que ce soit au pénal », a-t-il déclaré.

La première procureure de district judiciaire, Mary Carmack-Altwies, a semblé répondre directement à l’interview de Baldwin vendredi lorsqu’elle a déclaré à Deadline : « certaines personnes peuvent être pénalement coupables de leurs actions et/ou inactions sur le tournage de Rust ».

Elle a déclaré qu’elle prévoyait « d’exercer pleinement mon pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, y compris le dépôt d’accusations étayées par une cause probable », a également déclaré Carmack-Altwies aujourd’hui que son bureau « explorait diverses théories juridiques à l’époque ».

« Toute personne impliquée dans la manipulation et l’utilisation d’armes à feu sur le plateau avait le devoir de se comporter de manière à protéger la sécurité des autres, et il semble que certaines actions et inactions aient contribué à ce résultat », a-t-elle déclaré.

« En tant que premier procureur de district judiciaire, je n’ai pris aucune décision d’inculper ou de ne pas inculper des personnes impliquées dans la fusillade qui a entraîné la mort d’Halyna Hutchins et la blessure de Joel Souza », a-t-elle déclaré.

Les remarques de Carmack-Altwies n’étaient pas tout à fait inattendues, car Deadline a appris de plusieurs sources du Nouveau-Mexique que les forces de l’ordre de Santa Fe étaient très mécontentes du fait que Baldwin ait à nouveau parlé aux médias.

« Interrogé immédiatement après la fusillade et par la suite par le bureau du shérif, le gagnant d’un Emmy a été invité à ne pas commenter la fusillade au-delà des condoléances alors que l’enquête de la police se poursuit – demande Baldwin a reconnu, mais ignore clairement alors qu’il expose sa version de ce que est tombé ce jour terrible.

Une source nous a dit que le département s’était senti « trahi après toute la considération accordée à Baldwin à la suite de la fusillade ». Une autre source chargée de l’application des lois a déclaré que « Baldwin teste la patience du département et devient une distraction pour l’enquête en cours…

Aucune date de fin n’a été donnée pour l’enquête du bureau du shérif de Santa Fe, mais cela pourrait prendre plusieurs semaines avant qu’elle ne soit terminée, j’entends.

Bien que quatre mandats de perquisition distincts aient été émis contre des détectives de Santa Fe et qu’il y ait beaucoup de points du doigt et de théories sur l’origine de la balle vivante qui a tué Hutchins, personne n’a été arrêté, et encore moins inculpé dans cette affaire.