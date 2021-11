DaBaby a-t-il vraiment assassiné quelqu’un lors d’une fusillade chez Walmart ?

Lors de son récent spécial Netflix The Closer, Dave Chappelle a accusé le rappeur DaBaby d’avoir tiré et tué quelqu’un à l’intérieur d’un Walmart. Mais DaBaby s’en est-il vraiment tiré avec un meurtre ?

C’était l’insinuation de Dave Chappelle, qui a fustigé DaBaby lors d’un point plus important sur l’annulation de la culture. Se référant à l’annulation de DaBaby à la suite de commentaires homophobes à Rolling Loud, voici ce que Chappelle a déclaré :

DaBaby était le numéro un des artistes en streaming jusqu’à il y a quelques semaines. Il a fait un vilain renversement sur scène, et a dit des euh… dit des choses folles sur la communauté LBGTQ lors d’un concert en Floride.

Maintenant, vous savez que je vais dur dans la peinture, mais même moi, j’ai vu ce truc et je me suis dit : « Dieu maudit DaBaby ! » [crowd laughter] Oooh, il a appuyé sur le bouton, n’est-ce pas ? Il a appuyé sur le bouton, frappé la communauté LGBTQ en plein sida.

[more laughter]

Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça.

Mais je crois – et je le ferai remarquer plus tard – que l’enfant a fait une erreur très flagrante, je le reconnais. Mais vous savez, une grande partie de la communauté LGBTQ ne connaît pas l’histoire de DaBaby. C’est un type sauvage.

Il a une fois tiré sur un… et l’a tué à Walmart. Oh, c’est vrai – Google. DaBaby a tiré et tué un-r à Walmart. En Caroline du Nord. Rien de mal n’est arrivé à sa carrière. Vous voyez où je veux en venir ?

Dans notre pays, vous pouvez tirer et tuer un—r. Mais tu ferais mieux de ne pas blesser les sentiments d’un homosexuel.

[raucous laughter]

Chappelle a raison : en novembre 2018, DaBaby a tué quelqu’un à l’intérieur d’un Walmart à Huntersville, une banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord. Mais la situation entourant la fusillade de Walmart et le meurtre qui en a résulté est plus complexe que ce que Chappelle a présenté.

Pendant la fusillade, un pandémonium s’est ensuivi à l’intérieur du magasin alors que les clients se précipitaient vers les sorties. Les flics ont rapidement réagi – avec un agent déjà à l’intérieur du magasin en patrouille de routine. Mais au départ, on ne savait pas exactement qui était impliqué dans la fusillade ou ce qui s’était passé. À l’intérieur du magasin vide, la police n’a trouvé que le cadavre de Jalyn Domonique Craig, 19 ans, décédée de plusieurs blessures par balle.

En quelques jours, les reportages locaux de Charlotte ont confirmé que le rappeur local DaBaby (de son vrai nom Jonathan Kirk) était l’une des quatre personnes détenues pour interrogatoire. Peu de temps après, DaBaby a publié une vidéo Instagram depuis un lit d’hôpital confirmant qu’il avait tiré des coups de feu lors de l’altercation en légitime défense.

« Si ces coups de feu ne partent pas, non, ma putain de fille aurait pu être touchée, mon fils aurait pu être touché, moi », a affirmé DaBaby. « P… d’avocats m’ont dit de ne pas dire quelque chose et merde, putain de tout ça. Deux n-comme marchez sur vous et toute votre famille muthaf-kin’, menacez-vous tous, fouettez-vous tous, n-a, laissez-moi voir ce que vous allez tous aussi. Vous me sentez? »

DaBaby a allégué qu’immédiatement avant le meurtre par balle de Walmart, il avait été violemment volé par deux hommes alors qu’il faisait ses courses avec sa famille. Les assaillants auraient été armés et auraient potentiellement tenté de tuer le rappeur – et les images de la caméra fournies par Walmart ont finalement soutenu cette défense.

En mars 2019, un juge a accepté l’argument juridique de DaBaby sur la légitime défense et a abandonné les accusations de meurtre. Le rappeur n’a été inculpé que du délit de port d’arme dissimulé.

Immédiatement après cette décision, la famille de Jalyn Domonique Craig a estimé que DaBaby avait commis un meurtre après la fusillade de Walmart. Mais les preuves suggéraient fortement que le rappeur se défendait simplement lors d’une agression agressive.

Tout cela soulève la question : Dave Chappelle a-t-il déformé la situation entourant le tournage de DaBaby’s Walmart ?

En termes de vérification des faits, DaBaby a appuyé sur la gâchette lors de la fusillade de Walmart. Mais aux yeux de la loi, il n’a pas commis de meurtre comme Chappelle l’insinue fortement.