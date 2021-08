DaBaby abandonné par Austin City Limits, iHeartradio Festival et plus

Le rappeur DaBaby fait face à une réaction rapide des organisateurs de concerts en direct le laissant tomber.

Austin City Limits et iHeartRadio ont tous deux annoncé qu’ils n’autoriseraient plus DaBaby à se produire. Music Midtown a également rejoint le rappeur controversé de son émission de septembre à Atlanta.

DaBaby a depuis essayé de s’excuser pour ses commentaires haineux, mais le doublement n’a pas aidé. Après avoir incité une foule à Rolling Loud avec des commentaires mal informés sur le VIH/SIDA, le rappeur a commencé à attaquer les fans en ligne qui critiquaient ses commentaires.

Des stars de la pop comme Elton John et Dua Lipa ont commenté, essayant de dissiper la désinformation. Mais le contrecoup rapide que le rappeur voit en étant exclu des scènes est stupéfiant. Il a été éjecté de son set à Lollapalooza à Chicago ce week-end à la dernière minute. Il a également été exclu du Governors Ball à New York et du Day N Vegas à Las Vegas.

Apparitions en direct annulées de DaBabyLollapaloozaiHeartRadio FestAustin City Limits FestMusic MidtownGovernors Ball – New York CityDay N VegasCan’t Wait: Live! à PhiladelphieParklife Festival à Manchester, AngleterreTous les festivals qui ont annoncé qu’ils abandonnent DaBaby apporteront un nouvel artiste.

DaBaby a depuis présenté des excuses plus sincères via Instagram. « Je m’excuse pour mes commentaires mal informés sur le VIH/SIDA et je sais que l’éducation à ce sujet est importante. Amour à tous. Dieu vous protège. Les médias sociaux évoluent si vite que les gens veulent vous démolir avant même que vous n’ayez la possibilité de grandir, d’éduquer et d’apprendre de vos erreurs.

“En tant qu’homme qui a dû se débrouiller seul dans des circonstances très difficiles, avoir des personnes que je connais travaillant publiquement contre moi, sachant que j’avais besoin d’une éducation sur ces sujets et de conseils – a été un défi.”

Au moins une station de radio locale d’Austin, Q99.7, a cessé de diffuser le single de Dua Lipa « Levitating », qui présente DaBaby. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles DaBaby pourrait manquer des spots de liste de lecture Apple Music convoités – bien qu’aucune preuve confirmée de ce dernier.

« Au revoir DaBaby. Fier que ma station Q99.7 ait arrêté de jouer sa chanson avec Dua Lipa et fier de Music Midtown pour l’avoir retiré de la programmation. Plus le temps pour ça », a écrit un DJ populaire de la station de radio Q99.7 sur Facebook.