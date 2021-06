DaBaby continue de tourner avec un nouveau single, ‘Red Light, Green Light’

Après avoir tendu ses muscles de réalisateur avec sa dernière vidéo “Bal si je veux,” DaBaby revient au fauteuil du réalisateur pour son nouveau visuel « Lumière rouge, lumière verte ».

Juste une semaine après que le MC ait offert “Ball If I Want To”, Baby apporte plus de nouveaux morceaux mis en évidence par ses rimes enflammées et ses plaisanteries comiques, cette fois-ci enfilant une boucle Jheri et un Oakland Raiders équipé du “Red Light, Green Light ” vidéo. Bébé patine jusqu’à la côte ouest avec cette vidéo inspirée des années 90.

Plus tôt cette semaine, Baby a annoncé son partenariat avec la célèbre marque de vêtements boohooMan. Prévue pour sortir une collection en édition limitée de 100 pièces qui incarne le style audacieux et créatif de Babyt, la Charlotte MC est prête à dominer le monde de la mode.

“Boom! La nouvelle est sortie. Il s’est officiellement associé à boohooMAN sur une collection de mode, et il sortira très bientôt ! J’ai hâte que vous le voyiez tous – restez à l’écoute », a déclaré Baby dans le communiqué de presse. “Réglez vos alarmes et allez le flicer avant qu’il ne se vende!” Avec des prix allant de 8 $ à 80 $, la collection boohooMAN x DaBaby sera disponible sur boohooMAN.com et boohoo.com le mercredi 30 juin.

Le dernier visuel de Baby, “Ball If I Want To”, a obtenu 4,2 millions de vues en moins de trois jours. Avec sept nominations, Baby se produira au Prix ​​BET 2021 ce dimanche soir. Le mois dernier, Baby a gagné deux Prix ​​du panneau d’affichage pour « ROCKSTAR », y compris la meilleure chanson de rap.

L’année 2021 a été chargée pour Baby, qui a abandonné “Chef-d’œuvre” au début de l’année. DaBaby a initialement taquiné “Masterpiece” sur Instagram vers la fin de 2020. C’était son premier single depuis novembre 2020 lorsqu’il a dévoilé l’EP hommage à 7 titres My Brother’s Keeper dans une sortie surprise. Il a été produit par DA Got That Dope dont les collaborations notables incluent 24kGoldn, Lil Wayne, Eminem, etc. “Masterpiece” était la première fois que le producteur et le rappeur ont uni leurs forces sur un morceau à lui.

Achetez ou diffusez « Feu rouge, feu vert ».