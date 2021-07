DaBaby dit qu’il ne sait pas qui est QuestLove après avoir critiqué les commentaires homophobes .

Les racines fixation Questlove a passé un bel été. Le documentaire de concert qu’il a réalisé et produit, Summer of Soul, a été largement salué depuis sa sortie sur Hulu plus tôt ce mois-ci.

Le Philadelphien à plusieurs traits d’union, connu comme l’un des plus grands batteurs de tous les temps, a publié une déclaration condamnant les remarques homophobes du maître de cérémonie en difficulté. DaBaby, des mots qui ont été à la mode toute la semaine.

Le rappeur “Rockstar” a ensuite riposté, affirmant qu’il ne savait même pas qui était Questlove.

DaBaby (à gauche) a affirmé qu’il ne savait pas qui était Questlove (à droite) après que le batteur de The Roots et le directeur musical de “Tonight Show” aient condamné ses propos homophobes. (Photos de Rich Fury/. et Amy Sussman/.)

Dans une publication Instagram jeudi, Questlove a répertorié les artistes qui seraient ses interprètes de rêve si Summer of Soul était produit aujourd’hui, et il a noté The Roots, A Tribe Called Quest, The Isley Brothers, Rihanna, Sade, Megan Thee Stallion, DaBaby, Hiatus Kaiyote et Sault. Le nom de DaBaby, bien qu’énuméré, est clairement barré.

“Et maintenant, je mets à jour ma liste – parce que c’est 2021 et f-k the bulls-t”, a déclaré Questlove avant d’entrer dans les détails des raisons pour lesquelles il est en colère contre lui. “Je ne suis surtout pas là pour une quelconque sauvagerie (si vous êtes perdu : Google l’idiotie des barrés).”

Questlove a ensuite déclaré qu’il n’essayait pas de faire les gros titres, mais seulement de prendre position. “Le bien est bien et ses actions sont mal”, a-t-il ajouté. « Quelqu’un doit le dire : homophobie/transphobie/xénophobie/misogynie/racisme – cela devrait aller sans dire que c’est moralement répréhensible ».

En réponse à Quest, DaBaby a partagé son message IG en écrivant: “Je n’essaie même pas d’être drôle quand je dis… Je NE SAIS PAS QUI DIS NI ** A EST DAWG.”

“Et ne te soucie pas de te perdre en tant que fan mon garçon lol”, a ajouté le rappeur. “Toi ou tout autre négro qui veut jouer, suivez le leader. Cette superstar dont tu étais fan est STAND UP ni ** a Yeen n’en a jamais vu un, hein ? »

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de réagir avec choc et admiration.

“DABABY SORT TRISTE !!! COMMENT EST-IL DÉSISSANT QUESTLOVE? OMG », a écrit l’un d’eux sur Twitter.

Autres — y compris le producteur Joseph Patel, qui a travaillé dur de côté Questlove pour être Summer of Soul sur les écrans – a souligné que Quest a soutenu DaBaby à la batterie lorsque le rappeur a joué dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, où le batteur est directeur musical.

Journaliste vétéran Keith Murphy a écrit : « Si vous avez écouté Erykah Badu, D’Angelo, Commun, Amy Winehouse, Jill Scott, ou alors John legend alors vous déf. entendu parler de Questlove. Quant à DaBaby, le mec était en fait soutenu par The Roots (le groupe de Quest) au Tonight Show. Il est juste cinglé comme l’enfer… lol.

Un autre tweet viral a rendu l’affrontement encore plus clair : “Dire que vous ne savez pas qui est Questlove devrait vous dépouiller de la crédibilité du hip hop.”

Comme indiqué précédemment, DaBaby s’est récemment produit au Rolling Loud Festival de Miami, où il a déclaré depuis la scène : « Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH, le SIDA ou l’une d’entre elles, alors allumez votre téléphone portable. en haut. Mesdames, si votre p—y sent l’eau, allumez le briquet de votre portable. Les gars, si vous n’êtes pas en train de sucer des salopes sur le parking, allumez votre téléphone portable.

Il a dit qu’il “gardait les choses réelles”.

Le rappeur de Charlotte a ensuite doublé les commentaires quelques jours plus tard, publiant une diatribe Instagram de cinq minutes dans laquelle il a fait des commentaires plus homophobes.

Il a été réprimandé par des artistes, dont Madone, Chris Brown et maintenant Questlove. Le rappeur a également perdu plusieurs mentions et opportunités de performance.

À la fin de sa chape Instagram, Questlove a posté assez clairement : «Huey Newton a sagement déclaré au début des années 70 que nous, en tant que peuple, ne devrions JAMAIS descendre si bas dans la vie (avec ce que nous avons vécu) que nous commençons à opprimer/terroriser le prochain homme de la manière dont nous avons été terrorisés pendant des siècles.

“Vous allez tous apprendre”, a-t-il conclu, “qu’il y a d’autres êtres humains vivant dans le même espace que vous.”

