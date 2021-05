DaBaby et Drake mènent les nominations aux BET Awards 2021

BET a révélé ses nominations pour les BET Awards 2021. DaBaby et Megan Thee Stallion mènent avec sept nominations chacune, suivies de Cardi B et Canard avec cinq chacun.

DaBaby a remporté le prix du meilleur artiste hip-hop masculin, l’album de l’année pour Blame It on Baby, le prix du choix du spectateur et quatre nominations pour la meilleure collaboration «Rockstar» avec Roddy Ricch, «Cry Baby» avec Meg, «For the Night» avec Pop Smoke et Lil bébéet le remix de «What’s Poppin» avec Jack Harlow, Lil Wayne et Tory Lanez.

Megan Thee Stallion a été nominée pour la meilleure artiste hip-hop féminine, la vidéo de l’année pour «WAP», l’album de l’année pour la bonne nouvelle, deux fois pour le prix du choix des téléspectateurs et la meilleure collaboration pour ses longs métrages avec DaBaby sur «Cry Baby» et avec Cardi B pour «WAP». Anderson .Paak, Bruno Mars et Chloe x Halle suivent Drake et Cardi avec quatre nominations chacun.

Ce fut une période passionnante pour les fans de Drake, qui attendent avec impatience l’arrivée de son nouveau LP, Certified Lover Boy. De retour en mars, la superstar canadienne a sorti le EP Scary Hours 2, qui a rassasié les fans désireux d’entendre la nouvelle musique du hitmaker.

«Nous sommes de retour et ravis de ramener en toute sécurité à Los Angeles la plus grande soirée culturelle, les BET Awards 2021, pour célébrer l’incroyable liste de nominés de cette année», a déclaré Connie Orlando, EVP Specials, Music Programming & Music Strategy, dans un communiqué. «Nous avons innové en tant que l’une des premières récompenses officielles à aller de l’avant pendant la pandémie mondiale et nous sommes prêts à faire passer notre statut de pionnier au niveau supérieur avec le retour d’un public pour célébrer les esprits créatifs les meilleurs et les plus brillants de l’industrie du divertissement. . » Après une remise de prix virtuelle en 2020, les BET Awards reviendront sur un événement en direct avec un public le 27 juin à 20 h HE.

Visitez le site Web officiel de BET pour une liste complète des nominés.