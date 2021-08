DaBaby excuses pour les commentaires homophobes supprimés d’Instagram ⋆ .

DaBaby a apparemment supprimé ses excuses (Photo : Michele Eve Sandberg/REX/Shutterstock)

DaBaby a supprimé ses excuses pour avoir tenu des propos homophobes au festival Rolling Loud, une semaine après leur publication.

Le joueur de 29 ans a suscité l’indignation avec des remarques faites sur scène lors de son set le 25 juillet, le rappeur Rockstar déclarant: ” Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH, le sida, l’une d’entre elles des maladies sexuellement transmissibles mortelles qui vous faire mourir dans deux à trois semaines, allumez votre téléphone portable. Mesdames, si votre chatte sent l’eau, allumez un téléphone portable. Les gars, si vous n’êtes pas en train de sucer la c*** sur le parking, mettez les lumières de votre portable en l’air.’

Une semaine plus tard, une déclaration a été publiée sur le compte Instagram de DaBaby, admettant qu’il avait été “mal informé”, mais les fans ont maintenant remarqué que la publication a été supprimée d’Instagram.

La déclaration était la suivante : « Les médias sociaux évoluent si vite que les gens veulent vous démolir avant même que vous n’ayez la possibilité de grandir, d’éduquer et d’apprendre de vos erreurs.

«En tant qu’homme qui a dû se débrouiller seul dans des circonstances très difficiles, avoir des personnes que je connais qui travaillent publiquement contre moi – sachant que ce dont j’avais besoin était une éducation sur ces sujets et des conseils – a été un défi.

«J’apprécie les nombreuses personnes qui sont venues vers moi avec gentillesse, qui m’ont contacté en privé pour m’offrir sagesse, éducation et ressources. C’est ce dont j’avais besoin et il a été reçu.

Je tiens à m’excuser auprès de la communauté LGBTQ+ pour les commentaires blessants et déclencheurs que j’ai faits. Encore une fois, je m’excuse pour mes commentaires mal informés sur le VIH/SIDA et je savais que l’éducation à ce sujet est importante. Amour à tous. Dieu vous protège.’

La star a été retirée de plusieurs festivals (Photo : Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via .)

Cependant, certains des tweets publiés avant les excuses d’Instagram, dans lesquels DaBaby – de son vrai nom Jonathan Kirk – s’est défendu, restent d’actualité.

Il a écrit le 27 juillet: “ Je dis aux fans de mettre une lumière de téléphone portable dans l’air, vous commencez tous un million d’hommes en mars. Je vous ai dit que vous aviez mal digéré mais je ne vais pas mentir, je suis impressionné. Maintenant, montrez ce même soutien lorsqu’un flic raciste tue l’un de nos culs noirs… YA PAS.

« Quiconque a déjà été affecté par le SIDA/VIH a le droit d’être contrarié, ce que j’ai dit était insensible même si je n’ai aucune intention d’offenser qui que ce soit. Alors toutes mes excuses.

«Mais la communauté LGBT… Je ne suis pas en train de trébucher sur vous tous, n’est-ce pas. toutes vos affaires sont vos affaires.

Plus : LGBTQ



Les commentaires de DaBaby l’ont conduit à être retiré des billets à Lollapalooza et au Governors Ball Festival, et de nombreuses célébrités l’ont appelé, notamment Madonna, Sir Elton John et Demi Lovato.

Dua Lipa, qui a enrôlé DaBaby pour son single Levitating, a également déclaré qu’elle était “choquée” par ses commentaires.

Miley Cyrus, qui est pansexuelle, a déclaré qu’elle voulait éduquer le rappeur en écrivant: ” Il est plus facile d’annuler quelqu’un que de trouver le pardon et la compassion en nous-mêmes ou de prendre le temps de changer les cœurs et les esprits. il n’y a plus de place pour la division si on veut continuer à voir des progrès ! La connaissance, c’est le pouvoir ! Je sais que j’ai encore tant à apprendre !’

Elle a tagué DaBaby et l’a dirigé vers des ressources qui pourraient l’aider à apprendre, ainsi qu’à lui envoyer un DM.



PLUS : Love Island 2021 : ITV « prend le bien-être des insulaires très au sérieux » après les scènes de Faye Winter et Teddy Soares



PLUS : Willie Garson de Sex and The City révèle que la star invitée Mikhail Baryshnikov a eu du mal à se connecter sur le plateau : « Il est juste très russe »

