DaBaby revient avec le nouveau Summer Smash ‘Ball If I Want To’

Avec l’été officiellement de retour, DaBaby a apporté la chaleur avec “Ball If I Want To”. Pour ses débuts en tant que réalisateur, Baby crée un visuel plus grand que nature avec le producteur vidéo Gemini Vision. De la salle de classe à la cour de récré, Baby prouve une fois de plus pourquoi il reste la force la plus prolifique du rap.

Après avoir ramené à la maison deux Prix ​​du panneau d’affichage (Chanson de rap et meilleure chanson en streaming pour son smash 5X Platinum “ROCK STAR”) et sept nominations aux BET Awards, DaBaby’s a connu une année palpitante. Il a conquis le Billboard Hot 100 avec son single “ROCKSTAR” en tête des charts et est resté au sommet des charts pendant sept semaines. Son 2020 s’est avéré être un moment capital, car il a obtenu 32 hits Hot 100 ainsi que son deuxième n ° 1 sur le Billboard 200 avec Blame It on Baby. La collaboration éclatante de Dua Lipa et DaBaby, “Levitating”, reste un acteur actif du Billboard’s Hot 100, car il occupe actuellement la troisième place des charts.

DaBaby est sur le point de faire la une Festival de musique de Midtown à Atlanta avec Bordeaux 5, Miley Cyrus, et Frères Jonas. Le festival proposera deux jours de musique couvrant tous les genres sur quatre scènes situées au cœur du centre-ville d’Atlanta.

Le festival annuel, qui a débuté en 1994, a amené les plus grands noms de la musique à ATL et cette année ne sera pas différente, avec des artistes supplémentaires dont 21 Savage, Megan Thee Stallion, Machine Gun Kelly, The Black Pumas, Jack Harlow, AJR, Yungblud, Bleachers, Dashboard Confessional, Surfaces, Lauv, Latto, Tierra Whack et bien d’autres.

Il se rendra également au Parklife Festival au Heaton Park de Manchester les 11 et 12 septembre 2021. DaBaby se produira aux côtés de Disclosure, slowthai, Dave, Megan Thee Stallion, et plus encore. Parmi les autres grands noms qui monteront sur la scène Parklife, citons la tête d’affiche prévue pour 2020 Skepta et les chanteuses britanniques montantes Mabel et Celeste, cette dernière, qui vient de décrocher une nomination aux Oscars pour sa meilleure chanson originale.

Achetez ou diffusez “Ball If I Want To”.