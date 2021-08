DaBaby revient sur scène à Summer Jam avec de nouvelles excuses ⋆ .

Le rappeur DaBaby, qui a vu sa carrière s’arrêter ces dernières semaines après avoir fait des commentaires homophobes et misogynes sur scène le mois dernier, s’excuse toujours. Et, peut-être plus surprenant, est à nouveau employé.

Le rappeur “Rockstar” et “Levitating” s’est produit lors de l’édition de dimanche du Summer Jam de Hot 97 dans le New Jersey malgré les nombreuses critiques et plusieurs concerts annulés au festival. Avant de monter sur scène au MetLife Stadium, il a joué un montage vidéo remerciant les organisateurs d’avoir accepté ses excuses, de tenter sa chance et de lui permettre de partager son cadeau “au milieu de tout le chaos et de tous les contrecoups”, selon des vidéos de l’événement publiées. en ligne par la Shade Room et d’autres utilisateurs de médias sociaux.

DaBaby, 29 ans, avait été exclu de nombreux festivals et avait fait face à la colère du public pour avoir fait des remarques grossières sur les personnes et les femmes LGBTQ au festival de musique Rolling Loud à Miami fin juillet. Ensuite, l’artiste de Caroline du Nord a doublé et a publié des mea culpas au hasard, ce qui a aggravé les choses et coïncidant avec son départ d’un certain nombre de programmations de concerts, notamment Lollapalooza de Chicago, Austin City Limits, Parklife au Royaume-Uni et iHeartRadio de Las Vegas. festivals de musique. Des artistes de renom tels que Madonna, Questlove et Elton John ont également dénoncé ses commentaires, en particulier sa désinformation sur le VIH et le sida.

Son retour sur scène dimanche a marqué sa première grande performance depuis que les propos grossiers ont catalysé la crise des relations publiques.

“Ils ont accepté ma sincérité et toutes mes excuses”, a déclaré DaBaby à propos des organisateurs de concerts, “quand j’ai dit que je n’avais jamais, jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit ou de dire quoi que ce soit pour que quiconque se sente de quelque manière que ce soit sur cette scène il y a quelques semaines.

«Et Hot 97 était également prêt à tenir le coup, prêt à aller contre toute attente. tout ce qui se passe ici dans le monde. Ils m’ont quand même permis de venir ici sur cette scène et d’utiliser leur plate-forme », a-t-il poursuivi. “Ils ont aidé le monde à aller de l’avant et à devenir un meilleur endroit et à ne pas rejeter les gens sur la base d’erreurs commises comme si nous n’étions pas humains.”

DaBaby – de son vrai nom Jonathan Lyndale Kirk – a joué un set bruyant et a partagé sur Instagram des histoires de lui-même en train d’être envahi par des fans trempés par la pluie de la tempête tropicale Henri alors qu’il se frayait un chemin à travers la foule. Le soi-disant “Live Show Killa” a également fait référence à ses excuses de montage vidéo pour enchaîner dans la chanson “Cry Baby”, une piste de la rappeuse Megan Thee Stallion sur laquelle il a figuré.

“Regardez ça, à part les gens qui ont été vraiment offensés, j’ai l’impression que le reste de vous, mère de famille, est des pleurnichards”, a-t-il déclaré en se lançant dans la chanson.

