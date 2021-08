DaBaby revient sur scène après un contrecoup pour des commentaires homophobes .

DaBaby aurait répondu à ses commentaires homophobes sur scène (Photo: .)

DaBaby est revenu sur scène pour la première fois depuis qu’il a été critiqué pour avoir fait des commentaires homophobes.

Le joueur de 29 ans a suscité l’indignation avec des remarques faites sur scène lors de son set le 25 juillet, le rappeur Rockstar déclarant: ” Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH, le sida, l’une d’entre elles des maladies sexuellement transmissibles mortelles qui vous faire mourir dans deux à trois semaines, allumez votre téléphone portable. Mesdames, si votre chatte sent l’eau, allumez un téléphone portable. Les gars, si vous n’êtes pas en train de sucer la c*** sur le parking, mettez les lumières de votre portable en l’air.’

Il a été critiqué par des fans et des célébrités, dont Sir Elton John et Dua Lipa, et plusieurs festivals, tels que Austin City Limits et Lollapalooza, l’ont retiré de leur programmation.

DaBaby aurait adressé ses commentaires dans un message préenregistré au Hot 97’s Summer Jam 2021 dans le New Jersey ce week-end, avec une vidéo circulant sur les réseaux sociaux de la star remerciant les organisateurs qui ” m’ont permis de partager mon cadeau, de partager ma bénédiction avec vous tous ici en direct sur cette scène parmi tout le chaos et tous les contrecoups. Alors chapeau à tous pour ça.

DaBaby joue. Il ouvre son set avec une vidéo qui était en partie des excuses et en partie remerciant Hot 97 de l’avoir laissé jouer après ses déclarations homophobes à Rolling Loud pic.twitter.com/dBsQsnbA4d – Jeremy Schneider (@J_Schneider) 23 août 2021

“Ils ont accepté ma sincérité et toutes mes excuses quand j’ai dit que je n’avais jamais, jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit ou de dire quoi que ce soit pour que quiconque se sente de quelque manière que ce soit en direct sur cette scène il y a quelques semaines.”

Il a ajouté que Hot 97 “a aidé le monde à aller de l’avant et à devenir un meilleur endroit et à ne pas rejeter les gens à cause des erreurs commises comme si nous n’étions pas humains”.

Le musicien, de son vrai nom Jonathan Kirk, a ensuite lancé sa collaboration avec Megan Thee Stallion, Cry Baby, au MetLife Stadium, au cours de laquelle il aurait dit à la foule: « Regardez ça. À part les gens qui, vous savez, ont été vraiment offensés, j’ai l’impression que le reste de vous tous, enculés, êtes des bébés qui pleurent.

DaBaby sur scène au Hot 97 Summer Jam 2021 (Photo: .)

Le rappeur a partagé de longues excuses sur son Instagram, admettant qu’il était “mal informé” sur le VIH et le sida, mais l’a ensuite supprimé.

La déclaration était la suivante : « Les médias sociaux évoluent si vite que les gens veulent vous démolir avant même que vous n’ayez la possibilité de grandir, d’éduquer et d’apprendre de vos erreurs.

«En tant qu’homme qui a dû se débrouiller seul dans des circonstances très difficiles, avoir des personnes que je connais qui travaillent publiquement contre moi – sachant que ce dont j’avais besoin était une éducation sur ces sujets et des conseils – a été un défi.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



«J’apprécie les nombreuses personnes qui sont venues vers moi avec gentillesse, qui m’ont contacté en privé pour m’offrir sagesse, éducation et ressources. C’est ce dont j’avais besoin et il a été reçu.

«Je tiens à m’excuser auprès de la communauté LGBTQ + pour les commentaires blessants et déclencheurs que j’ai faits. Encore une fois, je m’excuse pour mes commentaires mal informés sur le VIH/SIDA et je savais que l’éducation à ce sujet est importante. Amour à tous. Dieu vous protège.’

Le musicien devrait se produire au festival Boosie Bash en Louisiane le 28 août.

Metro.co.uk a contacté le camp de DaBaby pour plus de commentaires.

