DaBaby se produit avec 50 Cent au Rolling Loud New York

DaBaby vient de faire son retour sur la scène de Rolling Loud pour la première fois depuis qu’il a tenu des propos homophobes lors de l’étape du festival à Miami… et c’est grâce à son pote 50 centimes.

50 était sur scène à Rolling Loud New York, et a présenté DaBaby en tant qu’invité spécial … on nous dit que les organisateurs de Rolling Loud ont approuvé l’apparition de DaBaby.

25/07/21 Rouler fort

Rolling Loud est un endroit important pour le retour de DaBaby étant donné que c’était lors de son festival à Miami en juillet lorsqu’il a dit aux membres du public de ne lever la main que pour faire la fête, « Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH/SIDA ou autre Des MST qui vous feront mourir dans 2-3 semaines » et « Les gars, si vous n’avez pas sucé un *** d*** sur le parking. »

Il plus tard tenté de s’excuser, mais n’a fait qu’empirer les choses lorsqu’il a déclaré que les commentaires ne visaient pas ses vrais fans parce que ses fans ne sont pas des « n****s gays méchants » ou des « junkies ». Il a ensuite supprimé les excuses.

Les retombées pour le rappeur ont été massives … il a été exclu de plusieurs festivals et critiqué par Dua Lipa, avec qui il a eu un énorme single intitulé « Levitating ».

Les commentaires du rappeur ont également été au centre d’un segment de Dave Chappelle« The Closer » spécial sur Netflix, où le comédien a comparé l’indignation de DaBaby tirer et tuer un homme dans un parking à l’indignation de la communauté LGBTQ+ découlant des commentaires de RL.