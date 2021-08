DaBaby s’est finalement excusé pour sa diatribe homophobe après avoir perdu des réservations .

Il y a deux week-ends, DaBaby s’est produit à Rolling Loud et il a fini par offenser beaucoup de gens alors qu’il était sur scène. Il s’en est pris aux homosexuels et aux personnes séropositives et il a continué encore et encore. Au lieu de s’excuser immédiatement et complètement, DaBaby était comme “Je suis désolé d’être réel” (je paraphrase) et des tonnes de personnes de haut niveau étaient comme WTF. Dua Lipa a publié une déclaration publique contre lui. Elton John a fait une déclaration, tout comme Madonna. C’est devenu si grave que DaBaby a perdu son travail : avec une période de 24 heures, ses apparitions prévues à Lollapalooza, au Governors Ball festival et à un festival de Las Vegas ont toutes été annulées. Donc finalement, DaPublicist l’a contacté et il a publié cette déclaration sur ses réseaux sociaux :

« Les médias sociaux évoluent si vite que les gens veulent vous démolir avant même que vous n’ayez la possibilité de grandir, d’éduquer et d’apprendre de vos erreurs. En tant qu’homme qui a dû se débrouiller seul dans des circonstances très difficiles, avoir des personnes que je connais qui travaillent publiquement contre moi – sachant que ce dont j’avais besoin était une éducation sur ces sujets et des conseils – a été un défi. J’apprécie les nombreuses personnes qui sont venues me voir avec gentillesse, qui m’ont contacté en privé pour m’offrir sagesse, éducation et ressources. C’est ce dont j’avais besoin et il a été reçu. «Je tiens à m’excuser auprès de la communauté LGBTQ+ pour les commentaires blessants et déclencheurs que j’ai faits. Encore une fois, je m’excuse pour mes commentaires mal informés sur le VIH/SIDA et je savais que l’éducation à ce sujet est importante. Amour à tous. Dieu vous protège. – DaBaby”

[From Variety]

« …Avoir des gens que je connais qui travaillent publiquement contre moi – sachant que ce dont j’avais besoin était une éducation sur ces sujets et des conseils – a été un défi… » Que diable ? Les gens avaient essayé de le contacter et de lui faire comprendre à quel point ses déclarations étaient offensivement fausses. Ils lui ont crié dessus en privé et en public pendant une semaine complète et au lieu de simplement s’arrêter et d’écouter, il s’est enfoncé et a refusé d’admettre qu’il avait tort. Il a même ciblé Dua Lipa (sa collègue) après qu’elle ait été consternée par ses propos. Son argument est essentiellement le suivant : bien sûr, j’ai dit des choses terribles en public, mais c’est à tout le monde de ne pas m’avoir éduqué en privé et de m’avoir éduqué avec plus de gentillesse que je n’en ai montré à la communauté LGBTQ.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, IG.

Lien source