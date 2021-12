Le parti du Congrès était confronté à une révolte interne dans de nombreux États, dont l’Assam, le Rajasthan et le Chhattisgarh.

La publication sur Twitter de l’ancien ministre en chef de l’Uttarakhand et haut dirigeant du Congrès, Harish Rawat, mercredi, a déclenché une tempête politique à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Congrès. Alors que le haut commandement du Congrès a convoqué demain une réunion des hauts dirigeants de l’État, le député du parti Manish Tewari a semblé aujourd’hui fouiller le haut commandement du parti ainsi que Rawat au sujet des remarques de ce dernier hier. Rawat a créé un flottement lorsqu’il a suggéré dans une publication sur Twitter qu’il avait les mains liées et qu’il ne recevait pas le soutien adéquat de l’unité d’État du parti dans l’Uttarakhand, lié aux élections, et qu’il était peut-être temps de prendre sa retraite.

Réagissant aux remarques de Rawat, Tewari a déclaré: « D’ABORD ASSAM, PUIS PUNJAB, MAINTENANT UTTARAKHAND…..BHOG POORA HI PAUN GAYE, KASAR NA RAHE JAWE KOI (Les derniers rituels après la mort seront terminés, ne négligez aucun détail). » Notamment, Rawat a joué un rôle important dans le fonctionnement des unités du parti dans ces États à différents moments dans un passé récent. Il n’y a pas si longtemps, Rawat était le dépanneur du Congrès au Pendjab, où le CM Amarinder Singh et le président du PCC, Navjot Singh Sidhu, étaient enfermés dans une vilaine bataille. C’est sous la direction de Rawat que le Congrès a décidé de remplacer le capitaine Amarinder Singh par Charanjit Singh Channi comme ministre en chef du Pendjab.

Tewari, un député du Congrès de Sri Anandpur Sahib, est également signataire du groupe G-23 de dirigeants du Congrès exigeant des réformes au sein du Congrès et a critiqué la direction du parti dans le passé. Son tweet d’aujourd’hui sur l’épisode de Rawat visait également à souligner l’impact de la haute direction du haut commandement du parti sur le parti.

L’ancien chef du Congrès et ex-Punjab CM Capt Amarinder Singh a également fait une fouille à Rawat après le poste de ce dernier hier. « Vous récoltez ce que vous semez! Tout le meilleur pour vos futurs efforts (s’il y en a), Harish Rawati ji », a déclaré Singh. Rawat était le responsable du parti du Congrès pour le Pendjab et a joué un rôle clé dans la gestion de la dissidence contre Amarinder Singh, ce qui a finalement conduit à son éviction du grand vieux parti.

Rawat avait déclaré hier : « Nous devons nager dans cette mer d’élections, mais l’organisation, au lieu de me soutenir, m’a tourné le dos ou joue un rôle négatif… Le pouvoir a lâché de nombreux crocodiles (prédateurs) dans la mer que nous devons traverser. Les représentants de ceux qui m’ont ordonné de nager m’attachent les mains et les jambes. J’ai pensé que c’était assez maintenant, vous avez assez nagé et maintenant il est temps de vous reposer. Je suis dans un dilemme, peut-être que la nouvelle année me montrera un chemin.

Invité à clarifier son tweet plus tard, Rawat a déclaré: «Le moment venu, je vous appellerai (médias) et le partagerai avec vous. Pour l’instant, profitez-en.

Le parti du Congrès était confronté à une révolte interne dans de nombreux États, dont l’Assam, le Rajasthan et le Chhattisgarh. Les dirigeants du G-23 – les dirigeants du Congrès qui souhaitent des réformes internes au sein du parti – ont exhorté le haut commandement du parti à remettre les choses au point avant qu’il ne soit trop tard. L’Uttarakhand se rendra aux urnes au début de l’année prochaine et le parti devra trouver une solution appropriée aux problèmes soulevés par Rawat le plus tôt possible.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.