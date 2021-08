D’abord le mur rouge, maintenant le mur BLEU s’effondre : comment Boris perd le cœur | Politique | Nouvelles

in

Boris Johnson et le Parti conservateur ont connu une série de succès dans les sondages, balayant les élections générales de 2019 et effaçant presque tous les bastions du Parti travailliste. Mais rien en politique ne dure éternellement, et un nouveau sondage a montré tout le travail que le Premier ministre doit faire pour garder son avance avant que la Grande-Bretagne ne se rende à nouveau aux urnes.

Un sondage, mené par YouGov pour le Times, montre que le soutien des conservateurs s’est effondré dans le cœur du « mur bleu » dans le sud-est et l’est de l’Angleterre.

Le sondage a interrogé 1 141 adultes dans 53 circonscriptions de Blue Wall entre le 20 et le 28 juillet 2021, et les résultats rendront la lecture difficile pour M. Johnson.

La cote des conservateurs est en baisse de huit points dans ces circonscriptions du Mur bleu, selon le sondage, alors que le parti pourrait perdre jusqu’à 17 sièges aux prochaines élections générales.

Les sièges interrogés sont tous actuellement détenus par les conservateurs, tous ont voté pour Remain en 2016, et ont une concentration plus élevée que la moyenne de titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans la population.

Les résultats du sondage montrent que l’intention de vote actuelle dans ces circonscriptions est actuellement de 44 % pour les conservateurs, 24 % pour les travaillistes, 18 % pour les libéraux-démocrates, 9 % pour les verts et 6 % pour les autres partis.

Cela représente un changement de -8 points pour les conservateurs par rapport à leurs performances de 2019 dans ces circonscriptions, +4 points pour les travaillistes, une baisse surprenante de six points pour les libéraux-démocrates et un gain important de sept points pour les verts.

Les conservateurs tombent presque deux fois plus vite dans le mur bleu qu’à l’échelle nationale, le dernier sondage YouGov leur montrant cinq points de moins que leurs résultats aux élections générales de 2019.

Les circonscriptions qui pourraient abandonner les conservateurs comprennent Wycombe, Chipping Barnet et Chingford et Woodford Green.

Une forte baisse de la part des votes conservateurs menacerait également gravement quatre autres circonscriptions conservatrices, dont l’actuel ministre des Affaires étrangères Dominic Raab à Esher et Walton ainsi que Cambridgeshire South, les villes de Londres et Westminster et Guildford.

Les résultats du sondage YouGov ont déclaré: “Bien que cela ne soit pas assez pour compenser les pertes du parti travailliste]dans le soi-disant mur rouge en 2019, les travaillistes percer des trous dans les fondations conservatrices traditionnelles sonneront l’alarme dans les associations conservatrices et les députés. dans le Sud.”

Les préoccupations citées par les électeurs du mur bleu comprenaient le gouvernement dans son ensemble, le Brexit, les plans de logement conservateurs et HS2, entre autres.

Quelque 54 pour cent des habitants de Blue Wall désapprouvent le bilan du gouvernement à ce jour, avec seulement 30 pour cent d’approbation.

Et 47 pour cent des membres du mur bleu pensent que le gouvernement prend le pays dans la mauvaise direction, avec une majorité de 54 pour cent estimant que le gouvernement n’écoute pas les gens de leur région.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient que les conservateurs étaient en contact ou déconnectés, 25 pour cent pensent que le parti est “en contact”, tandis que 55 pour cent pensent qu’il est “déconnecté”.

Pendant ce temps, 24 pour cent des électeurs du mur bleu soutiennent le développement du HS2, tandis que 46 pour cent s’y opposent, et 22 pour cent ne soutiennent ni ne s’y opposent.

En outre, alors qu’ils pensent que davantage de maisons sont nécessaires à l’échelle nationale, ils sont moins enclins à voir des maisons construites dans leur région – 43% soutiennent, 52% s’opposent à la construction de maisons dans leur région.

Sur le Brexit, les résidents de Blue Wall voteraient pour rejoindre l’UE lors d’un référendum hypothétique avec une faible marge : 47% disent qu’ils voteraient pour le retour du Royaume-Uni dans l’UE, tandis que 42% disent qu’ils voteraient pour rester à l’extérieur.

Les électeurs de ces circonscriptions pensent que le gouvernement a mal géré le Brexit et que c’était la mauvaise décision de partir en premier lieu.

Patric English, directeur de recherche pour YouGov, a déclaré: “Les résultats du sondage sur le mur bleu montrent à quel point Boris Johnson a du mal à équilibrer sa nouvelle coalition électorale.

“Les types exacts de politiques et de priorités sur des questions telles que le Brexit et les investissements qui lui valent le soutien dans le nord et les Midlands lui coûtent, ainsi qu’à son parti dans le sud et l’est.

“Cette divergence et le réalignement politique qui s’ensuit n’ont fait que se renforcer ces dernières années, comme le montrent les fortunes contrastées du conservateur lors des élections partielles de Hartlepool, Chesham et Amersham plus tôt cette année.”