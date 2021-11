D’abord les semi-conducteurs, et maintenant la crise de l’Adblue : la production s’arrête | Moteur

L’Adblue est un additif obligatoire utilisé par de nombreuses voitures diesel pour réduire la pollution. Et il pourrait y avoir une pénurie dans les prochains mois…

La plupart des voitures diesel vendues au cours des 4-5 dernières années utilisent Adblue. Vous pouvez voir tout de suite car à côté du bouchon du réservoir il y en a un autre bleu, où cet additif est introduit.

Comme nous le dit notre collègue Noelia López dans Auto Bild, le Adblue C’est un liquide incolore, inodore, ininflammable ou toxique, mais il est corrosif, il doit donc être éliminé avec des gants et des lunettes.

Sa fonction est de transformer les particules de NOx qui sortent du pot d’échappement d’une voiture en un mélange moins nocif pour l’environnement, composé d’azote et de vapeur d’eau.

Les Réservoir AdBlue a une capacité de environ 17 ou 20 litres, que vous pouvez remplir dans une station-service ou acheter vous-même des bidons d’AdBlue dans des magasins comme Amazon. 10 litres d’AdBlue Ils coûtent environ 20 euros.

Sa consommation est faible : un gisement dure entre 6 000 et 8 000 kilomètres, donc selon ce que vous utilisez la voiture, elle peut durer entre 9 mois et un an.

Les voitures diesel qui l’utilisent, ils ne peuvent pas fonctionner sans elle. Ils fonctionnent réellement, mais lorsque vous arrêtez la voiture, vous ne pourrez pas la redémarrer tant que vous n’aurez pas mis de l’Adblue dans le réservoir.

Si vous êtes sur le point de manquer d’Adblue, vous feriez mieux d’aller acheter une bouteille, au cas où… parce que les principales usines Adblue en Espagne et en Europe ont arrêté la production.

La cause est le prix du gaz. C’est tellement cher que c’est très cher à fabriquer.

Selon Auto Bild, la société Duslo, qui possède la plus grande usine d’Adblue en Europe, a décidé de réduire son niveau de production ; tandis que Yara, en Italie, il annonce une grève de quatre semaines. La production allemande modifie également SKW Piesteritz.

En Espagne, l’usine d’Adblue la plus importante est celle de Fertiberia à Palos de la Frontera. Selon différents médias, il a dû arrêter sa production en octobre et le restera pendant au moins un mois.

Ces arrêts réduire le stock d’Adblue, donc une augmentation des prix est probable cet hiver.

Sachant qu’un réservoir dure entre 6 000 et 8 000 kilomètres, si vous l’avez rempli récemment, ne vous inquiétez pas, car ces arrêts de production ne vont durer qu’un mois pour le moment, et la crise d’approvisionnement devrait être résolue dans un délai quelques mois.

Mais si votre réservoir Adblue est presque vide, Ce n’est pas une mauvaise idée de se procurer un jerrycan, au cas où les prix augmenteraient…