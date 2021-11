D’abord Shawmila et maintenant Kaia Gerber et Jacob Elordi coupés

C’est la dernière photo de Jacob que Kaia a laissée sur son Instagram, c’était lors de son anniversaire en septembre.

Kaia et Jacob étaient ensemble depuis un an. Les rumeurs sur leur relation ont commencé lorsque les paparazzi les ont capturés de manière très romantique en train de traverser New York en septembre 2020. Ce même mois, la relation semblait plus formelle lorsqu’Elordi a rejoint les vacances de la famille Gerber au Mexique.

Crédit obligatoire : Photo par Diggzy / Jesal / Shutterstock (12443646a) Kaia Gerber et Jacob Elordi Kaia Gerber et Jacob Elordi Assister à l’After Party du Gala Met de Justin Bieber, New York, USA – 13 Sep 2021 (Diggzy / Jesal / Shutterstock / Diggzy / Jesal / Shutterstock)

Ainsi, deux mois plus tard, le couple a officialisé la relation en partageant une photo de leurs costumes d’Halloween 2020. Ils se sont déguisés en Elvis et Priscilla Presley. En réalité la dernière fois que les paparazzi les ont vus ensemble, c’était lors d’une fête d’Halloween cette année.