Dabrowski et Daniell sont éliminés en huitièmes de finale de l’US Open

09/05/2021

Le à 07:45 CEST

joueur de tennis australien Max purcell, numéro 42 de l’ATP et le joueur ukrainien Dayana Yastremska, numéro 124 de la WTA remporté par 6-3 et 6-3 en une heure et huit minutes au joueur de tennis canadien Gabriela Dabrowski, numéro 11 de la WTA et le Néo-Zélandais Marcus Daniel, numéro 43 de la WTA en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs lors des quarts de finale du championnat.

Pendant le match, Purcell et Yastremska, les vainqueurs, ont réussi à casser 3 fois le service de leurs adversaires, tandis que la paire vaincue, de son côté, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De même, au premier service Purcell et Yastremska ont été efficaces à 58% et ont réalisé 72% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu un premier service de 66%, réussissant à remporter 58% des points de service. Enfin, par rapport aux fautes, les joueurs vainqueurs ont commis une double faute et leurs adversaires ont commis 3 doubles fautes.

En quarts de finale, Purcell et Yastremska joueront contre les joueurs français Fabrice Martin et Iaroslava Chvedova aujourd’hui dimanche à partir de 17h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 32 couples sont présentés.