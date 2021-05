Dabur Inde: rétrograder à “ tenir ” avec un nouveau TP de Rs 580

Nous rétrogradons le stock à «tenir».

La croissance du quatrième trimestre a été inférieure aux attentes: 1) Dabur a enregistré une croissance des volumes de produits de grande consommation domestique de 25,4% en glissement annuel au quatrième trimestre (sur une base bénigne de -14,6% au quatrième trimestre de 20), ce qui était inférieur aux attentes de Street. Mais cela était en partie dû à la correction des stocks de pipeline. 2) Les marges ebitda autonomes ont diminué de 324 pb en glissement annuel, sous l’effet de la pression sur les prix des intrants, que Dabur vise à atténuer par des hausses de prix (minimes) et des réductions de coûts. 3) Une croissance internationale de 21% a été une solide performance sous-jacente. 4) Globalement, le chiffre d’affaires consolidé / ebitda / Clean PAT a augmenté de 25,3% / 25,6% / 25,5% en glissement annuel, respectivement. Nous avons réduit nos estimations, ce qui conduit à notre nouveau TP de Rs 580 (à partir de Rs 630), ce qui implique une hausse de c6%. Nous rétrogradons le stock à «tenir».

Ce qui s’est démarqué: 1) Le segment HPC a enregistré une croissance de 33% des ventes au T4, grâce à de solides performances dans les soins bucco-dentaires (+ 42%), tandis que les soins de la peau (+ 38%) et les shampooings (+ 33%) 2) Le segment F&B a réalisé 28 % de croissance des ventes (sur une base très bénigne) alors même que l’activité institutionnelle est restée impactée. 3) Dans le secteur de la santé, l’éthique (39%) a été assez forte grâce à l’expansion de la distribution.

Ce qui était terne: 1) Les suppléments de santé sont témoins d’une certaine modération (17% en glissement annuel, 3,2% de TCAC sur deux ans) en partie attribuable à la réduction des stocks dans le pipeline et à la baisse saisonnière du segment du glucose. 2) Au sein des soins à domicile (+ 24% sur un an), la catégorie des assainisseurs d’air reste impactée. Dans l’ensemble, à l’exception des soins bucco-dentaires, toutes les autres catégories ont signalé une croissance à un chiffre faible à moyen sur une base de TCAC mobile de deux ans, une décélération marquée par rapport au troisième trimestre.

L’EX22E a une base élevée pour la croissance et la hausse des coûts à court terme: 1) Dabur fait face à une base élevée de FY21 et vise toujours à atteindre une croissance à deux chiffres en FY22. 2) Les marges devraient rester sous pression pour le premier semestre de l’exercice 22 et s’améliorer au second semestre grâce à des hausses de prix judicieuses et à des réductions de coûts. 3) Avec la deuxième vague de Covid-19, Dabur vise toujours à naviguer dans l’année avec un minimum de perturbations et voit la demande de produits de renforcement de l’immunité et de suppléments de santé s’accélérer à nouveau.

Nous continuons à voir Dabur comme le principal bénéficiaire de la vague des naturels et de l’Ayurveda et Dabur est également un moteur de croissance en améliorant sa distribution, sa portée directe et en renforçant ses activités dans les régions où sa présence est plus faible.

Cependant, le multiple du PE de Dabur FY22e de 52x, renforce les attentes de croissance à long terme de 14%, qui, si elles ne sont pas excessives, nécessiteront une reprise de croissance sous-jacente soutenue.

