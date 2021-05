“D’accord, mais il y avait un potentiel pour être quatrième.”

05/08/2021

Carlos Sainz s’est classé parmi les six meilleurs sur la grille du Grand Prix d’Espagne 2021, après un Q3 très intense, mené par Lewis Hamilton (Mercedes), devant Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes), dans lequel son coéquipier Charles Leclerc, qui partira quatrième ce dimanche, a remporté le match contre le pilote madrilène.

Après avoir terminé quatrième lors des derniers essais libres du matin et aussi Q2 Sainz il espérait être à la même position sur la grille, mais à la fin, en Q3, avec deux trains de pneus tendres pour ses deux tours les plus rapides, il a été devancé par Leclerc et aussi par l’Alpine de Esteban Ocon.

“Je suis satisfait. Je pense que nous avons fait une bonne qualification depuis le début. Depuis la Q1, nous avons fait de très bons tours. Peut-être que ma pire séance a été la Q3, car j’avais deux séries de nouveaux softs et je n’ai pas pu faire le dernier bien secteurs, j’ai toujours eu du mal au virage 10 avec le vent en rafales et changeant, je ne pouvais pas faire deux fois la même chose », a commenté le madrilène dans les microphones DAZN F1.

“Je suis satisfait, même si je sais qu’aujourd’hui il y avait un potentiel pour avoir faufilé des chambres. Mais en général nous avons fait un autre pas en avant, étant assez en avance tout le week-end, assez à l’aise avec la voiture, c’est le positif », a-t-il ajouté Carlos.

“L’approche est toujours très similaire, la seule chose que je continue à apprendre et je continue de les mettre en œuvre quand je sors sur la piste. En qualifications, beaucoup de choses ont fonctionné pour moi qui ont fonctionné pour moi à Portimao et maintenant je J’essaie de voir ce que nous pouvons faire demain en course, parce que c’est notre journée la plus compliquée, où nous allons généralement un peu en arrière. en avant “, a clôturé un espoir Sainz.