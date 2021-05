D’accord, où est le 9-1-1 de Fox pour obtenir tout le conflit entre Bobby et Athena?

Bien sûr, Athéna ne pensait pas beaucoup à l’intérêt de Bobby à traquer le trésor, mais elle était plus amusée et disposée à satisfaire son intérêt en attendant un toast français qu’autre chose. Et bien sûr, Bobby a été renversé quand Athéna a révélé qu’elle avait tellement rejeté la perspective de la retraite après son contact avec la mort qu’elle ne l’a pas mentionné à l’époque, mais tout semblait aller bien entre eux. Puis, après la fin de l’épisode, Fox a diffusé une promo pour la semaine prochaine qui a révélé un ralentissement de leur relation qui me semble vraiment, vraiment, VRAIMENT soudain. Regarde!