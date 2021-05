D’accord, quelle reine de la distribution All Stars 6 est la plus susceptible de gagner alors? ⋆ 10z viral

Bien. Ils l’ont confirmé. Les rumeurs de la distribution des All Stars 6 étaient vraies.

Quelques heures après la publication des photos promotionnelles divulguées qui circulaient en ligne hier, la chaîne YouTube officielle de Drag Race a fait ses débuts avec Meet The Queens et nous avons pu voir les photos promotionnelles orange et jaune inspirées de Tina-Burner dans toute leur splendeur.

Le casting de cette année est… intéressant. Et la réaction des fans a été définitivement mitigée. Ce n’est pas un casting plein de favoris des fans, mais c’est un casting de chaos. Et cela fait généralement une excellente télé. C’est la première fois que la majorité des acteurs de All Stars se classent en dessous de la septième place dans leur course d’origine dans la série.

Dans toutes les saisons précédentes de All Stars, il y avait généralement quelques reines dans le mélange qui méritent incontestablement de faire partie de la royauté des gagnants de Drag Race. Dans All Stars 2, Alaska, Katya, Alyssa et Detox se sont toutes révélées une énorme menace pour la couronne. Trixie, Ben et Shangela se sont battus bec et griffe pour être au Temple de la renommée sur AS3. Manille, Latrice et Trinity étaient de grands pionniers de l’AS4 et c’était une course de deux chevaux entre Shea et Juju pour la couronne AS5.

Mais ce n’est pas vraiment évident avec All Stars 6. Avec ce casting, on a l’impression que tout peut tomber. Nous sommes sûrement prêts pour une bonne dose de tactiques, de compétitivité et de moments emblématiques de la course de dragsters. Mais quelle est la probabilité que chaque reine obtienne la couronne?

Voici notre classement de puissance de la distribution All Stars 6:

13. Serena Cha Cha

Représenter le Panama, c’est @SerenaChaCha! 🦜💫 # AllStars6 sortira le JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! 🌟 pic.twitter.com/Pcc95b9Y19 – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Serena Cha Cha en cours de casting sur All Stars 6 est l’une des choses les plus emblématiques de l’histoire de Drag Race, mais pas exactement pour les bonnes raisons. Elle est la reine la moins bien classée à avoir concouru à nouveau, avec son mandat dans la saison 5 consistant en un deuxième placement, puis éliminée la semaine suivante. Elle est surtout connue pour son attitude désagréable et pour l’annihilation emblématique Untucked qu’elle a reçu de littéralement toutes les autres reines du casting.

Mais, comme elle le dit dans son Meet The Queens, dans la saison 5, elle était jeune et inexpérimentée. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis cette saison, et qui sait ce qu’elle apportera à AS6! Mais si son bilan est quelque chose à dire, il n’a pas l’air génial.

12. Ganache soyeuse à la noix de muscade

Munch, munch, crunch, crunch! @SilkyGanache rejoint le groupe! 😍 # AllStars6 sortira le JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! ❣️ pic.twitter.com/HqsBKgUnHt – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

J’ai déjà mal à la tête en pensant à la prochaine course All Stars de Silky. Ça va être un long travail si elle répète le succès qu’elle a obtenu dans la saison 11, où les juges ont fréquemment célébré Silky lorsque les fans ne répondaient pas de la même manière. Elle semblait souvent obtenir un laissez-passer gratuit pour ses pistes en dessous de la moyenne parce que Ru l’aimait – cette terrible piste de cafard méritait une élimination sur place.

Mais elle est de retour, et il y a de fortes chances qu’elle fasse au moins mieux que Serena. Silky a gagné Snatch Game après tout.

11. Envie écarlate

Le monde la veut et le sentiment est réciproque! 😉 @ScarletEnvyNYC sashays dans # AllStars6 – premières JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! 🎀 pic.twitter.com/yoEtS0BdlR – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Ecoute, j’adore Scarlet Envy. Je fais vraiment.

Reine très talentueuse et sous-estimée. Mais le fait est que, dans la saison 11, elle est arrivée DIXIEME. C’était injuste à l’époque, et cela reste injuste maintenant.

Les règles All Stars étant susceptibles d’être pleinement appliquées, il ne serait pas hors de question que toutes les reines sous-estiment à nouveau Scarlet et la fassent partir tôt.

10. Ra’Jah O’Hara

Nous bâillonnons pour @RaJahOHara! 😍 La reine des confessionnaux rejoint # AllStars6 – premières JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! 💜⭐️ pic.twitter.com/iiyL94cwOi – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Je veux que Ra’Jah O’Hara apporte le chaos et le chaos. J’en ai besoin.

Elle était à elle seule la seule chose emblématique de la saison 11. Je ris quatre fois par semaine en pensant à elle en disant: «Je ne bâillonne pas. Je veux dire que je bâillonne à cause de l’odeur.

Le jury ne sait pas si Ra’Jah va bien sur All Stars 6. Elle n’a pas vraiment écrasé sa saison, mais son attitude semble différente cette fois et son look promotionnel est MAGNIFIQUE alors nous espérons et nous prions pour qu’elle l’apporte sur le podium .

9. Jiggly Caliente

Pouvons-nous l’appeler Jiggly? 😇 @jiggly_official est prêt à lancer cette fête! 🔥 # AllStars6 sortira le JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! 🧡 pic.twitter.com/xHRqstoOSM – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Parmi toutes les reines de All Stars 6, c’est Jiggly Caliente qui a vraiment défini ce que signifie avoir un GLOW UP.

Regarde la! Voyez-vous cela? C’est l’excellence. Elle ne joue pas!

Jiggly a eu des moments désastreux lors de la saison 4, et si elle a appris à coudre et à faire des tenues, elle pourrait bien se placer. Si elle ne l’a pas fait, la partie pourrait être finie.

8. Eureka O’Hara

Comme un phénix de ses cendres, c’est @eurekaohara! 💓 # AllStars6 sortira le JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! ⭐️ pic.twitter.com/OAYnlUnR62 – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Si je pouvais mettre Eureka mort en dernier, je le ferais. Mais nous savons tous PLEIN BIEN que la production de Drag Race la propulsera pendant un certain temps et qu’elle ne sera pas tôt dans All Stars 6.

Eureka et Silky sont sur une saison ensemble est une migraine qui attend de se produire. Mais elle a tendance à recevoir de bonnes critiques malgré des comportements problématiques et une réaction toujours tiède au mieux de la part des fans. Alors nous y voilà.

7. Kylie Sonique Love

Touche toute cette peau, chérie! 😍 @xoSonique apporte le body-ody-ody à # AllStars6 – premières JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! 🔥 pic.twitter.com/Z4lHemznQs – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Dieu, c’est formidable de revoir Kylie Sonique Love.

Sonique est tellement FIERCE. Sur la saison 2, elle n’a jamais vraiment eu son moment. Elle n’était pas encore devenue trans et n’avait pas vraiment l’air de savoir qui elle était – on pouvait voir qu’elle se retenait. Et maintenant, elle est là – pleine de confiance et d’excellence trans.

Elle est une si grande interprète et cela lui vaudra bien sur All Stars. Excitée de voir ce qu’elle livrera cette fois-ci.

6. Pandora Boxx

Livraison spéciale! 📦 C’est Miss Congeniality de la saison 2, @ThePandoraBoxx! 💋 # AllStars6 sortira le JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! 😊 pic.twitter.com/lcN45WbGeF – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Pandora était vraiment la première reine de la comédie complète de Drag Race. Beaucoup pensaient qu’elle allait jusqu’au bout dans la saison 2.

Pandora est tout à fait unique en ce qu’elle s’est classée parmi les 5 premières lors de sa première manche, puis a été éliminée instantanément dans All Stars 1. Elle était vraiment sale par cette torsion maudite que les reines concourraient par paires. Mimi Imfurst a été sa chute.

Elle est tellement talentueuse et très compétitive. Une combinaison mortelle, et elle sera probablement une force avec laquelle il faudra compter.

5. A’Keria C. Davenport

Le BAWDY est de retour! 🔥 @A_doubleC_D sashays dans # AllStars6 – premières JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! ⭐️ pic.twitter.com/lcDW2zqS0I – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Où est la débauche? Miss A’Keria est LE BAWDY!

Très talentueuse et assez sous-estimée dans le grand schéma des choses, A’Keria pourrait vraiment dominer parmi cette distribution avec son polissage et ses prouesses en matière de performance. C’est une reine qui sait exactement qui elle est et semble n’avoir augmenté sa traînée que depuis la saison 11. A certainement de bonnes chances.

4. Trinity K. Bonet

Elle est l’assassin de la synchronisation labiale de la saison 6, c’est @trinitykbonet! 💥 # AllStars6 sortira le JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! ⭐️ pic.twitter.com/ousOu5m8Dq – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Très bien, je vais le dire. Trinity K. Bonet est la reine la plus sous-estimée de l’histoire de la course de dragsters.

Les pistes étaient toutes impeccables, mais les LIP SYNCS… sont toutes légendaires.

Trinity admet elle-même dans les All Stars 6 Meet The Queens qu’elle n’était pas vraiment préparée pour sa course sur la saison 6. Elle n’était pas préparée pour les défis de performance, et ils l’ont jetée hors de son jeu. Mais c’est All Stars, bébé. Et elle est de retour.

Nous avons BESOIN que sa synchronisation labiale soit au niveau euphorique de son Whatta Man et de son I’m Every Woman. Ils leur enseignent le programme de la Lip Sync School.

3. Ginger Minj

Allez Glamour Toad! 🐸💅 @TheGingerMinj est de retour, de retour, de retour! 💓 # AllStars6 premières JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! ⭐️ pic.twitter.com/uYNxFj9FMg – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Ginger Minj devrait-il être dans ce casting? Est-ce juste?

Après le retour de Down Under d’Art Simone, il semble que Drag Race n’opère plus dans le domaine de l’équité. Ginger est une reine talentueuse et ira loin dans All Stars 6 – mais son retour est étrange. Elle a déjà atteint la finale de la saison 7 et a ensuite eu sa chance à All Stars 2.

Si Ru lance Ginger, cela signifie-t-il que quiconque n’a pas gagné dans All Stars peut revenir pour un autre essai? Combien de tentatives les personnes sont-elles autorisées? Qui sait. Elle est là de toute façon, et elle ira bien.

2. janv.

Déplacez-vous sis, c’est JAN! 💜🎒 @janjanjan se fraye un chemin dans # AllStars6 – premières JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! ⭐️ pic.twitter.com/YooOQgoXnu – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Oh, nous ressentons le Jantasy.

Jan est tellement talentueux. Période.

Tristement célèbre pour la saison 12 et si compétitive qu’elle frôlait la manie, Jan est de retour. Et elle sera finaliste. Elle pourrait certainement tout gagner. Peut chanter, peut danser, peut jouer, sert des regards. Et semble rajeunie et prête à concourir sans avoir l’air de faire éclater un vaisseau sanguin toutes les trois minutes.

1. Yara Sofia

Echa pa’lante! 💥 @yarasofiapr apporte la chaleur à # AllStars6 – premières JEUDI 24 JUIN sur @ParamountPlus! 🔥 pic.twitter.com/opbSCBeFYl – Course de dragsters de RuPaul (@RuPaulsDragRace) 26 mai 2021

Couronnez-le. Fin de!

Tellement talentueux, drôle et féroce. Artiste incroyable, drag queen incroyable et la seule raison pour laquelle Yara n’est pas allée jusqu’au bout dans ses deux autres tentatives de couronne est à cause de qui elle était contre.

Dans ce casting, la victoire est à peu près dans le sac pour les meilleurs de Porto Rico. Echa pa’lante!

Histoires recommandées par cet écrivain:

• Euh, des photos promotionnelles du casting présumé de All Stars 6 Drag Race ont été divulguées en ligne

• Drag Race Down Under: un accident de voiture qui ne peut pas s’arrêter de s’écraser

• Quiz: Quelle reine de Drag Race Down Under êtes-vous?