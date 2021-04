D’accord, qu’en est-il de ce chat dans la bande-annonce de «Loki»? ⋆ 10z viral

La nouvelle bande-annonce de Loki est tombée aujourd’hui et une chose est vraiment ressortie: il n’y a qu’un chat en train de se détendre au bureau de TVA. Certes, beaucoup de choses m’ont marqué comme Loki et son collier sauté ou ses couteaux retournés, mais je veux en savoir plus sur ce petit chat du temps. Est-il comme un flerken? A-t-il une énergie amusante à son sujet? Ou est-ce juste un animal de compagnie aléatoire dans l’univers cinématographique Marvel?

Une chose que j’aimerais que le MCU accepte davantage, c’est que leurs héros aient des animaux de compagnie. Avec Lucky the Pizza dog se dirigeant vers Hawkeye et Carol ayant Goose dans Captain Marvel, il semble qu’ils embrassent davantage les animaux du monde de la bande dessinée. J’espère qu’ils incluent le chat de Bucky Alpine dans Falcon et le soldat de l’hiver, mais cette inclusion de chat dans Loki est excitante.

Ce chat pourrait être un flic du temps. Nous ne connaissons pas sa vie mais je sais que je suis soudainement obsédé par ce beau petit chat qui traîne juste avec l’homme qui surveille tout ce que Loki a jamais dit.

(image: Marvel Entertainment)

