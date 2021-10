Mes jours préférés sont ceux avec des os x

Que feriez-vous si je vous disais que des millions de personnes dans le monde comptent sur un vieux carlin pour leur dire si ce sera un jour sans os ou non ? Parce que c’est la réalité actuelle pour ceux d’entre nous le jour sans os TikTok.

Mais si vous n’avez aucune idée de ce que signifie la journée sans os ou qui est Noodle le carlin, sachez que vous êtes au bon endroit car je vais tout vous expliquer. Voyons d’abord d’où vient réellement le jour sans os.

No bones day est un jeu auquel un homme joue avec son chien sur TikTok

La tendance a commencé en août lorsque le propriétaire de Noodle, Jonathan Graziano, a commencé à publier des vidéos de la routine matinale de Noodle. La première vidéo est devenue virale et à partir de là, aucun jour des os n’est né. Dans la vidéo virale, Jonathan dit : « Vous êtes juste à temps pour une autre ronde sans os » – un jeu auquel il joue pour voir si Noodle a des os ou non. Vous pouvez regarder le premier match enregistré de no bones day ci-dessous :

Voici ce que l’absence d’os signifie réellement :

La journée sans os signifie que Noodle se sent somnolent, fatigué et épuisé – fondamentalement, il ne veut pas sortir du lit. Alors Jonathan place Noodle dans son lit et si Noodle se recouche, c’est un jour sans os.

Le contraire d’un jour sans os est un jour sans os, évidemment. C’est alors que Noodle se relève sans l’aide de Jonathan. Une journée d’os est une bonne journée!

Beaucoup d’entre nous attendent avec impatience que Noodle prédise le jour, cela fait partie de notre rituel quotidien. Oui, cela semble stupide, mais des millions d’entre nous font entièrement confiance à un très vieux carlin mignon pour déterminer le résultat de notre journée.

