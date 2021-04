Daddy Yankee a partagé le clip de son nouveau single “ El Pony ”

Daddy Yankee a partagé son dernier single «El Pony» maintenant via El Cartel Records / Republic Records / Universal Music Group. Le morceau arrive avec un clip lumineux réalisé par Daniel Duran.

Produit par Daddy Yankee, Chris Jedi, Gaby Music et Dimelo Ninow, «El Pony» rend hommage au célèbre compositeur et chanteur de salsa portoricain Ismael Rivera. Il a été écrit par Daddy Yankee, Jedi et Pusho.

«Sans aucun doute, mon inspiration pour ‘El Pony’ est Ismael Rivera. En 1957, il a sorti sa version de «El Caballito», donc j’écoute cette chanson depuis que je suis un jeune garçon, »Daddy Yankee a partagé le début de la chanson. «Ismael Rivera a inspiré le concept de cette chanson, mais je voulais la mettre à jour avec le langage et le style reggaeton de cette génération.»

«El Pony» ajoute un coup de pied au son classique du musicien décédé, mais conserve l’esprit que Daddy Yankee a voulu capturer. «Ce n’est pas le même genre, mais c’est certainement le même thème qu’Ismael Rivera et Cortijo ont fait», a-t-il déclaré. «Je voulais réunir toutes mes idées, leur style et leur chanson légendaires dans ‘El Pony’ et c’est ce que nous avons réussi à accomplir.

Dans le visuel, Daddy Yankee est la pièce maîtresse de l’invasion flashy stable d’un groupe de danseurs. Alors que les femmes envahissent les écuries peintes en bleu, dominent un carrousel prêt pour le carnaval et glissent à travers les nuages ​​sur le dos des licornes, l’artiste reggaeton multi-platine est là pour tout.

“El Pony” est le dernier single de Daddy Yankee depuis “Problème», Qui a reçu plus de 115 millions de flux depuis sa sortie en février. Il a récemment partagé une exclusivité Facebook vidéo alternative pour le single. Ses dernières apparitions à la télévision incluent des performances de «Problema» sur Jimmy Kimmel Live! et Good Morning America.

Le chanteur portoricain promet également plus de nouvelles musiques à venir cette année.

