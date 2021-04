Daddy Yankee consolide pour la troisième fois en tant que compositeur de l’année

L’auteur-compositeur-interprète de musique urbaine Daddy Yankee a remporté hier le prix du compositeur de l’année de la Société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs (ASCAP).

L’artiste portoricain est devenu le premier gagnant de l’histoire de cette organisation.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Ainsi, Raymond Luis Ayala, le prénom de Daddy Yankee, a déjà remporté 42 prix ASCAP, grâce aux votes de ses collègues de l’industrie de la musique.

Le aussi appelé Big Boss du reggaeton a reçu les prix du compositeur-artiste de l’année en 2019 et 2017.

En cette 2021, la chanson de l’année pour ASCAP est Tusa, le succès de Karol G et Nicky Minaj écrit par Keityn et Juan Camilo Vargas Vásquez.

Outre Daddy Yankee, Jhay Cortes, Keytin et Vargas ont reçu plusieurs prix ASCAP, tandis qu’en tant qu’éditeur de l’année, la société Sony Music Publishing a été récompensée pour des chansons à succès telles que Tusa, Caballero et La santa, entre autres.

Les gagnants ont été annoncés au début de trois jours de sessions virtuelles, dirigées par l’artiste colombienne Farina, au cours desquelles l’ASCAP célébrera les compositeurs de musique en espagnol édités aux États-Unis.

Lundi soir, un concert virtuel a été diffusé sur les réseaux sociaux de l’organisation avec les performances des compositeurs lauréats Danny Ocean, Elena Rose et Vibarco.

De ce mardi à jeudi, des présentations, des messages et des vidéos spéciales des lauréats seront diffusés, qui incluent également Marc Anthony, Farruko, Génesis Nesi Ríos, Nío García, Jowell & Randy, Tempo et Joss Favela.

En fait, Favela, José Luis Roma, José Ángel del Villar et Mario Ernesto Martínez sont les lauréats qui ont remporté un grand succès dans la musique mexicaine. Et le premier a été reconnu avec Natti Natasha, Romeo Santos et Raphy Piña pour la chanson Best of Me.

«Nous sommes ravis d’honorer vos incroyables réalisations l’année dernière lors de cette édition de nos ASCAP Latin Music Awards. Nous nous unirons à nouveau dans l’esprit et la solidarité. À partir d’aujourd’hui, nous souhaitons la bienvenue à vos fans du monde entier. succès », a déclaré le président et président de l’ASCAP, Paul Williams, lors des annonces.