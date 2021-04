Daddy Yankee partage une vidéo alternative “ Problema ” via Facebook

Papa Yankee a partagé une vidéo alternative de son single “Problema” via El Cartel Records / Republic Records / Universal Music Group, qui a été créée exclusivement sur Facebook. Vous pouvez consulter la nouvelle vidéo «Problema» ici.

Cette vidéo alternative fait suite à la sortie de la piste originale et de la vidéo qui a amassé plus de 115 millions de flux dans le monde. La légende du reggaeton a interprété «Problema» pour un rachat d’ABC sur les deux Jimmy Kimmel Live! et Good Morning America.

Daddy Yankee est largement reconnu pour avoir dirigé et élevé le Reggaeton dans un phénomène culturel et musical mondial, ce qui a alimenté une explosion de popularité pour la musique latine à travers le monde.

Avec une carrière qui transcende la langue, la géographie et la démographie, Daddy Yankee est l’un des artistes les plus populaires et les plus suivis au monde aujourd’hui. Il a en outre vendu plus de 17 millions d’albums, inscrit 50 chansons à succès dans les charts Billboard et il est le seul artiste latin avec quatre chansons en espagnol à atteindre le Top 20 du Billboard’s Hot 100.

Daddy Yankee reste l’un des noms les plus reconnus et les plus influents de l’espace Urbano Latino. Il a été nommé l’un des Hispaniques les plus influents au monde par CNN et Time Magazine. Il a vendu plus de 17 millions d’albums et plus de 60 millions de fans réunis sur ses réseaux sociaux. Considéré comme le roi du reggaeton, il est l’un des fondateurs du mouvement mondial.

Il continue de régner avec le succès mondial de «Despacito,»Qui a été nommée la chanson la plus diffusée et la vidéo la plus regardée de tous les temps. En 2018, son single «Dura» a été la 2e vidéo la plus regardée en 2018 et en 2019, «Con Calma» a marqué le numéro «vidéo la plus regardée» au niveau mondial sur YouTube. Il a également été nommé meilleur artiste latin du magazine Billboard en 2017. Les autres succès mondiaux de Daddy Yankee sont «Gasolina», «Rompe», «Limbo» et plus récemment «Que Tire Pa’Lante».

Le travail philanthropique de Yankee à travers «Daddy’s House» a été reconnu par Billboard avec le prix Spirit of Hope. Parmi ses nombreuses réalisations, Yankee a également reçu plus de 100 prix, dont les Latin Music Billboard Awards, les Latin GRAMMYs, les American Music Awards, les Latin American Music Awards, entre autres. En 2014, Daddy Yankee a également reçu le prix ASCAP «Voice of Music Award».

