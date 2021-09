Daddy Yankee pourrait se retirer des fans de musique Concern !

Fans de reggaeton Daddy Yankee a ses millions de fans beaucoup plus que préoccupés par une déclaration récente et beaucoup supposent que la carrière du reggaetonero pourrait malheureusement prendre fin.

Comme prévu, les réseaux sociaux ont commencé à se remplir de messages, puisque lorsque le chanteur a reçu le Billboard Hall of Fame Award, lors de la remise des prix du meilleur de la musique latine, il a commenté quelque chose qui pourrait être interprété comme un adieu.

Comme prévu, sa déclaration a réussi à surprendre ceux qui ont vu ces récompenses, et il convient de noter qu’elle est l’une des artistes de ce genre avec la trajectoire la plus longue

Tout au long de ma carrière, j’ai remporté de nombreux prix, mais je n’aurais jamais imaginé être le premier artiste de rue de l’histoire à être intronisé au Temple de la renommée du Billboard. Du quartier, j’ai toujours eu une vision et je n’ai jamais perdu le focus : ce devait être le meilleur de tous les temps. Je vous invite à ne pas manquer ma dernière tournée de musique qui sort là-bas ! », a déclaré la chanteuse.

C’est ainsi que cette dernière déclaration de Daddy Yankee fait penser qu’après sa prochaine sortie, il se retirera vraiment de la musique : le “dernier tour de musique”.

Il convient de mentionner qu’actuellement Daddy Yankee vient de sortir “Problems”, sa dernière chanson qui est devenue un succès et cette sortie pourrait être le début de la fin, puisque nous pourrions écouter ses dernières productions.

Le duel avant la retraite possible et imminente de Daddy Yankee a été déchargé par ses fans à travers des mèmes drôles et tristes.

En fait, divers secteurs de la critique le considèrent comme “Le roi du reggaeton”, pour avoir été l’un des pionniers de la naissance du genre dans les années 1990 et l’avoir popularisé en Amérique latine et dans le reste du monde, après s’être consolidé comme un l’un des artistes les plus respectés et les plus influents du circuit de la rue latine.

De la même manière, le portail américain Allmusic affirme que le Portoricain « a contribué à établir le reggaeton comme style de musique au cours du 21e siècle ».

Après avoir établi une carrière musicale dans son Porto Rico natal, en juillet 2004, Daddy Yankee a sorti à l’international son troisième album studio, Barrio Fino, qui a réussi à atteindre la position de numéro un des ventes sur le palmarès des meilleurs albums latins de Billboard, l’album latin le plus important. graphique aux États-Unis.