Daddy Yankee sort un nouveau single, ‘Súbele El Volumen’

Poursuivre un énorme 2021, superstar mondiale, entrepreneur musical et icône du reggaeton Papa Yankee dévoile aujourd’hui son nouveau single et clip “Súbele El Volumen” (Turn Up the Volume) avec Myke Towers et Jhay Cortez via El Cartel Records/Republic Records.

Il a annoncé la sortie surprise de la chanson et a dévoilé sa reprise mercredi, amplifiant l’attente des fans. Une fois de plus, il a coproduit le morceau aux côtés de DJ Luian et Mambo King. Sur le plan sonore, il fusionne le reggaeton à haute énergie avec le hip-hop up-tempo et un autre crochet magnétique. Le visuel d’accompagnement reflète cette ambiance. Réalisé par Marlon Peña (“Con Calma”, “Problema”) et tourné à Santurce, situé à San Juan, Porto Rico, le clip raconte l’histoire d’une protagoniste féminine intrigante et autonome au milieu d’une nuit inoubliable. Les montages intenses et les séquences stylisées de la vidéo évoluent en tandem avec le rythme.

Jeudi prochain, le 22 juillet, les “Premios Juventud” (PJ / Youth Awards) d’Univision, réputés pour récompenser les artistes qui utilisent leur pouvoir de star pour conduire le changement à travers le monde, honorera la superstar mondiale Daddy Yankee avec son prestigieux prix “Agent of Change” . La 18e édition de la célébration la plus attendue de cet été sera diffusée le jeudi 22 juillet à 19 h HE/PT sur Univision.

Le travail philanthropique de Yankee à travers « Daddy’s House » a été reconnu par Billboard avec le Spirit of Hope Award. Parmi ses nombreuses réalisations, Yankee a également reçu plus de 100 prix, dont les Latin Music Billboard Awards, les Latin GRAMMY, les American Music Awards, les Latin American Music Awards, entre autres. En 2014, Daddy Yankee a également reçu le « Voice of Music Award » de l’ASCAP.

Plus récemment, Daddy Yankee a illuminé la culture avec « El Poney ». Il a déjà accumulé 86 millions de streams dans le monde et a attiré les regards de Rolling Stone et plus encore.

Il est arrivé dans la foulée de son hymne mondial “Problème”, qui a rassemblé de manière impressionnante plus de 616 millions de flux. De plus, il a apporté sa présence magnétique à Jimmy Kimmel Live! et Good Morning America avec des performances inoubliables.

Achetez ou diffusez « Súbele El Volumen ».