Dae d’Amber Fillerup Clark lève 2,6 millions de dollars pour se développer – WWD

La ligne de soins capillaires d’Amber Fillerup Clark, Dae, a levé un tour de table de 2,6 millions de dollars.

Il s’agit de la première augmentation de capital de la marque et sera utilisée pour élargir l’équipe, constituer un inventaire et pour l’échantillonnage et le marketing, selon Clark.

Dae a levé le capital de Willow Growth, une société de capital-risque qui a récemment fermé un fonds sursouscrit de 28 millions de dollars. Le fonds compte plus de 50% de femmes commanditaires et a été levé principalement sur Zoom pendant la pandémie. Les cofondateurs et partenaires généraux de Willow, Deborah Benton et Amanda Schutzbank, visent à faire les choses différemment des autres investisseurs en capital-risque dans le domaine de la beauté, ont-ils déclaré.

“Personnellement, je cherchais une belle marque de soins capillaires propres et vraiment efficace avec des formulations et des ingrédients merveilleux, et je ne pouvais même pas la trouver”, a déclaré Benton. L’été dernier, l’un des amis investisseurs de Benton a appelé et a facilité une introduction à Clark, qui avait commencé à envisager de lever des capitaux.

“Nous étions dans une position où nous aurions pu continuer seuls”, a déclaré Clark, mais elle était ouverte aux “investisseurs que nous aimions vraiment”.

“C’est la première fois que je collecte des fonds, alors je voulais quelqu’un qui puisse m’aider de manière très non intimidante tout au long de ce processus”, a-t-elle déclaré.

L’objectif de Willow est d’aider les fondateurs à créer les entreprises qu’ils souhaitent créer, par rapport aux entreprises qui se concentrent rapidement sur l’augmentation des ventes au détriment des marges, a noté Benton, l’ancien président et chef de l’exploitation de NastyGal.

Benton conseille à ses marques d’être « fanatiquement concentrées sur votre profil de marge » et d’« apporter de la joie dans la vie de vos consommateurs » pour stimuler les achats répétés. “Nous ne voulons tout simplement pas forcer ces marques à avoir une sortie d’un milliard de dollars pour réussir, c’est irrationnel”, a déclaré Benton.

Pour Clark, un influenceur avec 1,3 million de followers sur Instagram, l’approche marketing de Willow était particulièrement importante.

“Tant d’investisseurs poussaient si fort le marketing à la performance et les publicités Facebook, mais pour moi, il est très important de s’y prendre de manière plus authentique et de consacrer plus d’efforts à approfondir les relations avec les clients”, a-t-elle déclaré. Le capital devrait également aider la marque à gérer les stocks et à éviter les ruptures de stock, a-t-elle noté.

“Nous avons fini par faire beaucoup mieux que nous le pensions et nous avons dépassé toutes les projections de Sephora et nous avons fini par être en rupture de stock à quelques reprises”, a déclaré Clark.

Elle parlait de l’Utah, où elle et sa famille étaient en voyage dans une camionnette de marque Dae, jouant de la musique de camion de crème glacée et distribuant des échantillons gratuits de soins capillaires et des sucettes glacées aux agrumes et aux figues de Barbarie. Le but, dit-elle, était de rencontrer des clients et de nouveaux clients IRL. “Nous avons publié des cartes indiquant où nous irons, quelles villes et quels quartiers”, a déclaré Clark.

La marque lancera également de nouveaux produits, dont Monsoon Moisture Mask dans quelques semaines, a déclaré Clark. Elle est particulièrement intéressée par le lancement de produits multitâches et amènera potentiellement la marque dans d’autres catégories de style de vie. “Nous voulons vraiment faire partie de toute l’expérience de la douche, donc finalement le corps, le parfum est une chose vraiment importante pour nous – nos clients ont imploré un gel douche et une lotion pour le corps”, a déclaré Clark.

Dae est en passe de croître de 300 % pour 2021, a déclaré Clark.

La marque est l’un des nombreux investissements de Willow, qui comprennent également Bubble, Coterie, Goodfair, Feals, FlavourCloud, Lalo, Ox, Swell et YGN. Benton est également un investisseur dans Manscaped, la société de soins pour hommes à croissance rapide.

