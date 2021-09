Daemon X Machina est le prochain essai de jeu en ligne Nintendo Switch

in

Démon X Machina C’était un gros problème à son arrivée en septembre 2019, gagnant des fans fidèles et même obtenant son propre thème Hori Split Pad Pro – qui, soit dit en passant, sont de très bonnes alternatives à Joy-Cons. Ce n’est peut-être pas l’un des titres les plus vendus sur Switch, mais cela a certainement contribué à renforcer le sentiment que le matériel de Nintendo obtient des versions variées et intéressantes.

Pour ceux d’entre nous qui ne se sont pas lancés, cependant, il y aura une chance de voir à quel point le jeu a évolué au cours des deux dernières années. Nintendo of Europe a confirmé qu’il s’agirait de la prochaine version d’essai du jeu Nintendo Switch Online du 13 au 19 septembre, donnant à de nombreux joueurs la possibilité d’essayer le jeu complet.

Habillez-vous, membres de #NintendoSwitchOnline ! Vous pouvez essayer #DaemonXMachina gratuitement la semaine prochaine.

Téléchargez maintenant pour être prêt pour l’action lorsque l’essai du jeu commencera le 13/09 : https://t.co/Vie8sVpewv pic.twitter.com/qBZbFMnL94— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 6 septembre 2021

Nintendo of America n’a pas encore confirmé cela, mais nous garderons un œil sur les mises à jour, car il semble probable que les régions correspondent.

Envisagez-vous d’essayer cela la semaine prochaine?