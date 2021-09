DafaNews poursuit son association avec Chennaiyin FC en tant que sponsor principal

in

Au cours des deux dernières saisons, DafaNews est devenu un élément essentiel de la famille CFC, a déclaré Vita Dani, copropriétaire du Chennaiyin FC.

Chennaiyin FC(CFC) a étendu son partenariat avec le centre d’informations sportives en ligne DafaNews en tant que l’un de ses principaux sponsors pour la saison 2021-22. Le centre d’actualités sportives en ligne est associé au CFC depuis deux saisons. « Au cours des deux dernières saisons, DafaNews est devenu un élément essentiel de la famille CFC. Nous sommes impatients de les retrouver parmi nous pour une troisième année consécutive et sommes sûrs que ce partenariat portera ses fruits à la fois pour la marque et pour le Chennaiyin FC », a déclaré Vita Dani, copropriétaire du Chennaiyin FC.

L’association renouvelée renforce la confiance continue que partagent les deux marques alors que le partenariat entre dans sa troisième année consécutive, a déclaré CFC dans un communiqué officiel. DafaNews s’est associé à plusieurs clubs de football à travers le monde. Il a commencé son association avec la première ligue de football indienne Indian Super League (ISL) au cours de la saison 2019-2020. Le portail d’actualités propose des reportages détaillés sur les événements sportifs indiens et mondiaux.

« Après deux saisons productives avec le Chennaiyin FC, nous sommes heureux de continuer pour une troisième année consécutive. Nous voyons un grand mérite à poursuivre notre association avec la marque CFC, dans ce qui sera également une nouvelle campagne sous un nouvel entraîneur-chef et un nouvel ensemble de joueurs, jouée à Goa », a déclaré un porte-parole de DafaNews.

En juillet de cette année, le CFC a engagé Bozidar Bandovic comme entraîneur-chef pour un contrat d’un an. Le CFC, deux fois vainqueur de l’ISL, débutera sa campagne le 23 novembre contre l’Hyderabad FC à l’Athletic Stadium de Bambolim, Goa, a-t-il indiqué. L’ISL 2021-22 débutera le 13 novembre et la ligue comprendra 115 matchs qui se joueront entièrement à Goa.

