Daffney Unger, ancien de la WCW et de la TNA, décédé à 46 ans

Daffney Unger, ancien de la WCW et de la TNA, est décédé jeudi matin, selon TMZ Sports. Elle avait 46 ans. Il a été rapporté que la lutteuse professionnelle Lexie Fyfe a trouvé Unger mort. Cela vient après qu’Unger a publié une vidéo troublante sur Instagram Live où elle parlait de suicide.

“Nous sommes très tristes de devoir annoncer le décès de Shannon Spruill alias Daffney Unger”, a déclaré Fyfe qui a également déclaré à TMZ Sports qu’elle et Unger étaient si proches qu’elles “s’appelaient sœurs”. Fyfe a également déclaré” “Nous publions ceci à la demande de sa famille. Veuillez respecter leur vie privée en cette période difficile. Tu vas me manquer ma sœur logique d’un autre monsieur. » Unger a eu des problèmes de santé mentale, selon Fyfe. Avant sa mort, le Hall of Famer de la WWE, Mick Foley, est allé sur Twitter pour demander à quelqu’un s’il y avait un moyen de la joindre.

Les pensées suicidaires surviennent lorsqu’une personne souffre profondément et croit qu’il n’y a pas d’autre moyen de faire face. S’il vous plaît, sachez que les choses peuvent changer et que vous pouvez vous rendre dans un meilleur endroit. Vous pouvez vous débrouiller. Donnez-vous cette chance. Soutenez les personnes qui vous disent qu’elles souffrent. Daffney, nous prions pour ta sécurité. pic.twitter.com/bgO0IYxEGO – Communauté LGBTQ+ Pro Wrestling (LPWC+) (@LPWCplus) 2 septembre 2021

“Si quelqu’un a un moyen de joindre Daffney Unger, ou connaît son adresse, merci de nous aider”, a écrit Foley. “Elle est dans une mauvaise situation personnelle et menace de se faire du mal. Mon appel téléphonique est allé directement sur la messagerie vocale.” Foley a tweeté un autre message après avoir appris sa mort, déclarant qu’il s’agissait d’une “terrible perte pour sa famille, ses amis et la lutte”. Les fans ont également montré leur amour pour Unger.

“Le suicide est tout simplement terrible. RIP Daffney”, a écrit une personne. “En tant que communauté de catch, nous devons être là les uns pour les autres dans une industrie et un environnement toxiques aussi uniques. Il y a trop de belles personnes vraiment brillantes dans la lutte professionnelle que nous avons perdues par suicide RIP Daffney.

“Daffney a été la toute première lutteuse féminine que j’ai vue prendre des couleurs dans un match et cela m’a époustouflé quand j’étais enfant”, a écrit une autre personne. de mes lutteurs préférés dans mon fandom des débuts. RIP Daffney, crie dans le ciel.”

Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Daffney. Une perte terrible pour sa famille, ses amis et la lutte. Elle était très en avance sur son temps dans notre entreprise. #RIPDaffney Si vous souffrez et pensez à vous faire du mal, sachez que de l’aide est disponible.

800-273-8255 https://t.co/9AH20OjY50 – Mick Foley (@RealMickFoley) 2 septembre 2021

Unger a participé à la WCW de 1999 à 2001. Elle a connu un certain succès au cours des deux années avec la WCW, remportant le championnat Cruiserweight, devenant ainsi la deuxième femme à remporter le titre. Après avoir quitté la WCW, Unger a passé du temps sur le circuit indépendant avant de rejoindre la TNA (maintenant Impact Wrestling) en 2008. Elle a également passé du temps à gagner Wrestlelicious, Shine Wrestling et a fait une apparition dans Ring of Honor.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.