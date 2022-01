Daft Punk célèbre les 11 ans de la bande originale de « Tron: Legacy »

Le 25 décembre 2010, il est sorti en salles Tron l’héritage, un film réalisé par Joseph Kosinski qui suit l’histoire de Tron (1982). Les effets visuels, la 3D et les techniques cinématographiques utilisées ont été quelques-uns des points forts du film, ainsi que sa bande son, une composition originale réalisée par idiot punk avec 22 chansons qui recréent une ambiance futuriste sans pour autant négliger le son classique du groupe.

Disque Tron l’héritage Il est sorti le 6 décembre 2010 et a conquis les oreilles des critiques et des fans du monde entier, mais le public américain a été la clé du succès imminent de l’album, c’est ainsi que idiot punk atteint le sommet des charts Panneau d’affichage dans les catégories albums numériques, dance/électronique et bandes sonores.

Maintenant, pour célébrer le 11e anniversaire de cet album, une réédition vinyle en édition limitée de Tron l’héritage (2010). Cette sortie exclusive a été réalisée via Target, où le vinyle était disponible depuis décembre et les ventes de celui-ci ont à nouveau propulsé le duo au sommet des charts. Panneau d’affichage.

Selon les données recueillies, 94% des 10 000 unités vendues entre le 10 et le 16 décembre étaient des copies physiques, qui mène à idiot punk de retour en haut du palmarès Top Dance/Albums Electroniques complétant ainsi un total de onze semaines en ce lieu avec cet album, il est à noter que le duo n’était plus à ce poste depuis avril 2011.