Dahlia Sky, star de cinéma pour adultes, décédée à 31 ans

Dahlia Sky, une actrice de cinéma pour adultes chevronnée, a été retrouvée morte dans un complexe d’appartements situé à San Fernando Valley, en Californie, le 30 juin, elle avait 31 ans. Selon la police, sa mort fait l’objet d’une enquête en tant que “suicide potentiel”.

Sky a été retrouvé dans un véhicule avec une blessure par balle mortelle vers 20 heures le 30 juin, Los Angeles Police Department Det. Dave Peteque a déclaré au site d’information sur l’industrie du cinéma pour adultes AVN. L’affaire fait l’objet d’une enquête en tant que suicide pendant que la police attend les résultats du bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles. La cause du décès n’a pas encore été déterminée non plus, mais Peteque a déclaré que l’enquête ” penchait vers ” le suicide car aucune preuve d’acte criminel n’a été trouvée.

(Photo : Gabe Ginsberg/FilmMagic/.)

La carrière de l’interprète a commencé en 2010 lorsqu’elle a utilisé le nom de Bailey Blue. Elle a été forcée de changer son nom d’interprète en Dahlia Sky après avoir reçu un ordre de cesser et de s’abstenir. Elle a remporté plusieurs nominations aux prix au cours de sa carrière et avait plus de 600 crédits à son actif. Le propriétaire de JHP Films, Hans, qui a produit l’un des films de Sky en 2020, a déclaré à AVN Sky luttait contre la dépression après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein métastatique de stade quatre.

“L’année dernière, je lui ai parlé plusieurs fois de la vie. Ce n’était pas une course facile pour elle”, a déclaré Hans à AVN. “Cela prendra beaucoup de temps à s’en remettre si c’est même possible. Dahlia Sky, ta belle âme, ton amie drôle, compliquée et chaleureuse ! Tu vas tellement me manquer.”

Axel Braun, qui a réalisé Sky dans les parodies Terminator et Star Trek, a déclaré à AVN que sa mort était “extrêmement déchirante”. Il a salué Sky comme une “fille vraiment douce” qui a toujours apporté “son jeu d’acteur en tant qu’interprète, mais c’était aussi une actrice très talentueuse et une vraie troupe”. Le réalisateur a poursuivi en disant que Sky était “super drôle et qu’elle avait un grand cœur, mais malheureusement, sa bataille contre le cancer du sein a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale et elle a lutté contre la dépression, comme la plupart des gens le feraient. Mon cœur va avec elle famille et les proches, nous avons perdu une belle âme.”

Le vrai nom de Sky était Melissa Sims-Hayes. Sa famille et ses amis ont ouvert un compte GoFundMe pour payer les frais funéraires. Selon une déclaration de la mère de Sky, elle était sans abri au moment de sa mort. Le fonds a déjà atteint l’objectif de 10 000 $.

“J’ai eu l’occasion de diriger de nombreux artistes talentueux pendant mon séjour avec Wicked. Dahlia Sky était l’une de mes préférées absolues”, a tweeté Stormy Daniels. “Elle était aussi une amie. J’ai le cœur brisé d’apprendre son décès. C’est le troisième décès dont j’apprends au cours des dernières 24 heures. La vie est si fragile.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.