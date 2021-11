Dai est un stablecoin dont la valeur est indexée sur le dollar américain, ce qui signifie qu’il est protégé des fluctuations brutales des prix qui sont généralement associées à une crypto-monnaie.

Les utilisateurs génèrent du dai en déposant de l’éther, qui est la crypto-monnaie native de la blockchain Ethereum, en tant que garantie dans Maker Vaults, permettant au dai d’être frappé et mis en circulation. Cela fonctionne essentiellement comme un prêt. Les utilisateurs verrouillent leur éther (le déposent dans un contrat intelligent) et reçoivent le DAI en retour. Les emprunteurs ne peuvent retirer leur éther bloqué qu’après avoir remboursé le montant du dai plus un petit intérêt.

Le Maker Protocol est l’ensemble des contrats intelligents qui permettent de générer des dai, qui sont conservés dans des portefeuilles numériques et pris en charge sur Ethereum et d’autres blockchains. Les contrats intelligents sont des programmes informatiques auto-exécutables qui remplissent automatiquement des fonctions lorsque certaines conditions les déclenchent.

Prix ​​de Dai

Dai a été lancé en décembre 2017, près de trois ans après la création de son organisation autonome décentralisée (DAO) gouvernante appelée MakerDao (voir ci-dessous).

Étant donné que la crypto-monnaie est indexée sur le dollar, le prix du dai reste généralement autour de 1 $. Cependant, il y a eu des moments où son prix s’est éloigné de ce niveau. Cela se produit généralement lorsque l’offre et la demande de pièces stables changent. Lorsque l’offre est élevée mais que la demande est faible, le prix du dai a tendance à osciller en dessous de 1 $, et vice versa.

Dai a atteint un sommet historique de 1,14 $ en septembre 2020 et un creux historique de 0,8935 $ en juin 2021.

Le Dai n’a pas d’offre maximale, car il est émis à la demande par ceux qui fournissent les garanties nécessaires. Dai a un mécanisme de combustion qui peut être déclenché par les utilisateurs endettés lorsqu’ils remboursent le principal de la valeur de leur prêt. Cependant, les paiements d’intérêts – également payés en dai – recirculeront sur le marché libre.

Le stablecoin ne peut être émis que lorsque les utilisateurs soumettent la garantie appropriée au taux de garantie indiqué.

Comment fonctionne le Dai ?

Contrairement à d’autres pièces stables telles que tether (USDT), pièce USD (USDC) et binance USD (BUSD), dai est vraiment décentralisé et maintenu par MakerDAO.

MakerDAO est un projet open source sur la blockchain Ethereum qui a été créé en 2014. Les personnes qui détiennent son crypto token de gouvernance, MKR, gèrent le Maker Protocol et les risques financiers de dai.

Dai réside sur la blockchain Ethereum. Il n’a pas d’algorithme de consensus natif ni de fonctionnalités spécifiques autres que celles fournies par Ethereum lui-même.

Avec dai, les utilisateurs peuvent utiliser la stabilité de l’actif pour prêter, emprunter et investir dans divers applications, protocoles, services et produits. C’est également une devise à échanger contre des actifs cryptographiques, car certaines bourses ont mis en œuvre le dai comme option de négociation de base avec d’autres pièces stables.

La création de dai se produit lorsqu’un utilisateur emprunte sur sa garantie bloquée – généralement, 150 % du montant prêté est requis à l’avance comme garantie. Par exemple, si vous souhaitez frapper 1 000 $ de dai, vous devrez déposer 1 500 $ d’éther. Le montant du dai emprunté devra être remboursé dans un certain délai ou vous perdrez automatiquement la garantie.

Pour maintenir son rattachement au dollar américain, le dai s’appuie sur un « mécanisme de rétroaction sur le taux cible », ou TRFM. Si la valeur tombe en dessous de 1 $, le TRFM augmente pour ramener le prix à la cheville d’origine. Un tel développement permet aux détenteurs de dai de réaliser un profit et d’augmenter la demande pour le stablecoin. Le processus d’ajustement du prix se déroule de manière décentralisée via un protocole logiciel régi par MakerDAO.

La création de dai ne nécessite l’autorisation expresse de personne, car le protocole est accessible à tous. Dai et MakerDAO utilisent un système oracle pour rassembler les données de prix à partir de divers flux de prix externes. Toute mise à jour des flux de prix est écrite dans la blockchain Ethereum via des contrats intelligents détenus et déployés par les opérateurs de flux.

Événements clés et gestion

MakerDAO, la société responsable du dai stablecoin, a été fondée en 2014 par l’entrepreneur danois Rune Christensen, qui était toujours le PDG du projet en novembre 2021.

Le projet a reçu 54,5 millions de dollars au cours de sept levées de fonds qui ont inclus des investisseurs notables tels que Bloccelerate, Paradigm Capital Management, Dragonfly Capital Partners, Placeholder, Iconium, Andreessen Horowitz, Walden Bridge Capital, Scanate, 1confirmation et Polychain Capital.