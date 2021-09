. Daily: 01 septembre 2021 – Application iOS 15 Wallet, rumeurs sur la santé de l’Apple Watch

in

Écoutez un récapitulatif des meilleures histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Commandité par Baseus : Obtenez une offre spéciale sur le nouveau chargeur portable Mag-Safe Baseus 10 000 mAh et la banque d’alimentation avec code 9TO5MACBASE.

https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/.-Daily-09-01-2021-1.mp3

De nouveaux épisodes de . Daily sont enregistrés chaque jour de la semaine. Abonnez-vous à notre podcast dans iTunes/Apple Podcast ou sur votre lecteur de podcast préféré pour garantir la livraison des nouveaux épisodes dès qu’ils sont disponibles.

Histoires abordées dans cet épisode :

Apple révèle que les premiers États américains s’efforcent d’adopter les identifiants numériques Apple Wallet WSJ : Apple prévoit de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil, une technologie de pression artérielle et plus encore pour les futures Apple WatchApple demande aux employés de signaler le statut de vaccination COVID-19, mais toujours pas de mandat

Appréciez le podcast ? :

Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Daily !

Suivez le hasard :

Twitter : @ChanceHMiller

Écoutez et abonnez-vous :

Podcasts AppleOvercastRSSStitcherTuneInGoogle Play

Partage tes pensées!

Écrivez-nous à happyhour@9to5mac.com. Vous pouvez également nous évaluer dans Apple Podcasts ou nous recommander dans Overcast pour aider plus de personnes à découvrir l’émission !

FTC : . est pris en charge par les lecteurs, nous pouvons gagner des revenus sur les liens d’affiliation

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :