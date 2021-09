. Daily : 06 septembre 2021 – En savoir plus sur l’Apple Watch Series 7

in

Écoutez un récapitulatif des meilleures histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Commandité par Decluttr : Échangez votre iPhone ou autre appareil avec un verrouillage de prix de 28 jours et obtenez une remise en argent supplémentaire de 10 %* avec le code 9TO5MAC(* plafond de 30 $).

https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/.-Daily-09-06-2021.mp3

De nouveaux épisodes de . Daily sont enregistrés chaque jour de la semaine. Abonnez-vous à notre podcast dans iTunes/Apple Podcast ou sur votre lecteur de podcast préféré pour garantir la livraison des nouveaux épisodes dès qu’ils sont disponibles.

Histoires abordées dans cet épisode :

Rapport: les fonctionnalités satellites de l’iPhone 13 ne seront disponibles que sur certains marchés, plusGurman: Apple Watch Series 7 sera toujours annoncé aux côtés de l’iPhone 13, mais disponible en quantités limitéesiOS 15 invite désormais les utilisateurs s’ils souhaitent activer les publicités personnalisées Apple, après ce qui était auparavant activé par défaut

Appréciez le podcast ? :

Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Daily !

Suivez le hasard :

Twitter : @ChanceHMiller

Écoutez et abonnez-vous :

Podcasts AppleOvercastRSSStitcherTuneInGoogle Play

Partage tes pensées!

Écrivez-nous à happyhour@9to5mac.com. Vous pouvez également nous évaluer dans Apple Podcasts ou nous recommander dans Overcast pour aider plus de personnes à découvrir l’émission !

FTC : . est pris en charge par les lecteurs, nous pouvons gagner des revenus sur les liens d’affiliation

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :