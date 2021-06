. Daily: 29 juin 2021 – Rumeurs de caméra iPhone 13 Pro, jeux en nuage

Écoutez un récapitulatif des meilleures histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Appréciez le podcast ? : Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Daily !

De nouveaux épisodes de . Daily sont enregistrés chaque jour de la semaine. Abonnez-vous à notre podcast dans iTunes/Apple Podcast ou sur votre lecteur de podcast préféré pour garantir la livraison des nouveaux épisodes dès qu’ils sont disponibles.

Histoires abordées dans cet épisode :

Lancement de Xbox Cloud Gaming pour iPhone et iPad dans Safari avec plus de 100 titres iPhone 13 Pro doté d’un objectif ultra-large avec mise au point automatique, qui arrivera sur les modèles réguliers l’année prochaine Windows 11 ne sera officiellement pris en charge par aucun Mac Intel

Suivez le hasard :

Twitter : @ChanceHMiller

Écoutez et abonnez-vous :

Podcasts Apple Overcast RSS Stitcher TuneIn Google Play

Partage tes pensées!

Écrivez-nous à happyhour@9to5mac.com. Vous pouvez également nous évaluer dans Apple Podcasts ou nous recommander dans Overcast pour aider plus de personnes à découvrir l’émission !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :

Vous lisez ., des experts qui annoncent jour après jour l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer ? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube