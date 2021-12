Daily Authority: ⌚ Smartwatch Samsung enroulable

Bonjour ! J’ai eu un rappel ce matin, yahoo ! Je cours donc un peu plus lentement que d’habitude, alors soyez indulgents avec moi…

Montre enroulable ?

Les téléphones enroulables sont potentiellement la prochaine technologie d’affichage que nous verrons se répandre dans le grand public, mais il pourrait également s’agir d’une montre intelligente enroulable.

Un nouveau dépôt de brevet Samsung a été examiné par les observateurs de brevets, LetsGoDigital, et il s’agit clairement d’une sorte de montre intelligente enroulable.

Bien sûr, les brevets ne signifient pas nécessairement des produits, mais ce que nous voyons ici est un design circulaire qui semble s’étendre à partir du milieu via un geste de type pincement pour zoomer ou un coup sur la couronne, pour ouvrir une forme ovale . Il y a aussi un appareil photo si vous voulez maladroitement tenir votre poignet pour prendre une photo. Mais l’extension d’écran est le grand jeu ici, avec la suggestion qu’elle ajoute 40 % à la taille globale de l’affichage. Cela transforme votre montre en un écran légèrement plus utilisable, bien que le cas d’utilisation d’un petit écran à un écran légèrement moins petit ne soit pas immédiatement évident, bien que cela aiderait à garder votre smartphone dans votre poche pour les directions ou la lecture de textes plus longs. au. Ou, je suppose, ajouter un clavier à la montre, mais encore une fois, cela semble un peu gênant.

Durabilité?

Mon collègue Hadlee souligne que parmi les considérations ici pour cette conception doit être la durabilité : ce serait assez bizarre d’ajouter des moteurs et une sorte d’équateur au milieu d’une montre et de ne pas la rendre plus fragile. L’aspect pratique sera important : Apple est poursuivi pour ne pas avoir laissé suffisamment de place dans l’Apple Watch pour le gonflement de la batterie, ce qui peut entraîner des fissures dans le verre et des « blessures », comme des coupures de bras en verre, comme indiqué dans un projet de recours collectif.

rafle

👉 D’autres rumeurs indiquent qu’un OnePlus Pad sera bientôt disponible, avec une fenêtre de lancement prévue pour au moins une région (Android Authority).

🎮 Les 29 plus grandes annonces des Game Awards 2021 : premier aperçu de l’émission télévisée Halo, Star Wars Eclipse, et plus (Polygon).

🏆 Les listes des meilleurs de l’année sont déjà en train d’émerger : les meilleurs produits technologiques de CNET en 2021 incluent beaucoup trop de produits : les gagnants dans les smartphones sont le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, OnePlus 9, Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Apple iPhone 13 et Mini, Apple iPhone 13 Pro et Pro Max. Avec autant de gagnants, qui a perdu ?? De toute façon…

☄️ La comète Leonard, la plus brillante de l’année, s’estompe et agit étrangement (comme moi !) (Espace).

Amusement du vendredi

Il s’agit d’une production de bricolage cool d’Alex Shakespeare à la voix douce et grave, qui a un écran connecté à une carte qui vous permet de voir des images en direct d’endroits comme Las Vegas et Amsterdam à partir de webcams installées. Shakespeare publie tout le code et une description du matériel au cas où vous voudriez bricoler ! En parlant de ça, je devrais peut-être me connecter à certaines webcams Puffin. C’est l’intersaison pour le moment alors que les oiseaux se dirigent vers l’eau pour affronter l’hiver, mais je les aime tellement !

