Daily Authority: 🍎 Le bon et le mauvais d’Apple

🔜 Bien sûr, il y a eu des nouvelles de Pixel 6 lors de l’événement Apple, avec des fuites de Pixel 6 Pro basées sur une unité «réelle» suggérant des fonctionnalités haut de gamme telles que la prise en charge UWB, 12 Go de RAM, une batterie de 5 000 mAh et des détails plus encourageants (Android Authority).

👉 Le premier smartphone 5G de Fairphone fuit avec un nouveau design (Android Authority).

📌 La technologie de suivi personnel se dirige vers une nouvelle ère précise et dangereuse (Android Authority).

🤯 Nintendo ajoute enfin l’audio Bluetooth au Switch dans une nouvelle mise à jour logicielle. Le détail ici est intéressant : lorsque vous ajoutez un casque, vous pouvez connecter moins de contrôleurs. On dirait que Nintendo a dû faire de la magie matérielle ou faire des compromis. Quoi qu’il en soit, c’est ici maintenant, enfin (The Verge).

📺 Le nouveau téléviseur LED Direct View 8K de 325 pouces de LG est une réponse au mur de Samsung. Aucun prix n’est donné, mais ce qui est amusant, c’est que LG facture 30 000 $ pour la configuration et l’assistance (Engadget).

🔜 Nouveaux emoji entrants : bulles, visage fondant, une sorte d’emoji mordant pour les lèvres qui donne très soif (The Verge).

🔋 Dans un premier temps, New York adopte une loi interdisant la vente de véhicules neufs à combustibles fossiles après 2034 (Ars Technica).

🚀 La mission SpaceX Inspiration4, le premier vol entièrement civil dans l’espace (avec un survivant du cancer et la toute première personne à aller dans l’espace avec une prothèse) est prête à décoller ce soir à 20 h 02 HE (ABC News) .

🚲 C’est une lecture merveilleuse — Greg LeMond et l’Amazing Candy-Colored Dream Bike : « La légende du Tour de France et militant antidopage construit un vélo électrique ultraléger qu’il espère être amusant à piloter — et lancer un carbone américain – boom de la fibre. (Câblé).

😢 La frustration de la culture de la productivité (New Yorker).

😿 Une triste journée hier avec Norm McDonald mourant d’un cancer, trop tôt. Mon ami qui a vu à peu près toutes les comédies, considère sa blague sur les papillons de nuit comme sa plus aimée (YouTube).

🤝 « Quel produit améliorerait le plus l’humanité si son coût était abaissé à 1 $ ? » (r/askreddit).